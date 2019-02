Il Liceo statale G. Marconi di Pescara organizza un Seminario MIUR sulla didattica della Filosofia

Nell’ambito del ciclo di Seminari di didattica della Filosofia, promossi dalla Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione del MIUR, organizzato dal Liceo statale G. Marconi di Pescara, Venerdì 1 Marzo 2019 (dalle ore 9:00 alle ore 17:30), si svolgerà l’incontro di Pescara dal titolo Economia globale, sostenibilità, sapere filosofico. Percorsi di apprendimento filosofico nella società della conoscenza, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, il supporto del Comune e della Provincia di Pescara. Il Seminario avrà luogo presso l'Aula magna del Liceo statale G. Marconi di Pescara, in Via M. da Caramanico n° 26.

Alla luce delle proposte avanzate nel Documento Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza , la tematica dell’iniziativa intende trattare il ruolo della Filosofia all’interno delle sfide poste dalle profonde trasformazioni economico-sociali della contemporaneità, per approfondire autori e temi filosofici e costruire possibili percorsi didattici attraverso il confronto tra studiosi e docenti dell’università e della scuola.

In particolare saranno affrontati dal punto di vista dellaFiilosofia, della sua storia e del suo statuto epistemologico argomenti come economia, sostenibilità, globalizzazione, cosmopolitismo, educazione all’alterità e rispetto delle differenze.

Sono problematiche che da tempo animano il dibattito filosofico e sollecitano la riflessione degli insegnanti a misurarsi su contenuti e pratiche didattiche, in grado di fornire agli studenti sia strumenti per interpretare la realtà sia elementi per orientare per le loro scelte future.

L’obiettivo scientifico e didattico del Seminario rispecchia l’impostazione generale degli Orientamenti e dei precedenti appuntamenti, vale a dire coniugare gli esiti della ricerca più avanzata con le esigenze del mondo della scuola per valorizzare le risorse professionali dei docenti e favorire la crescita culturale dell’istruzione.

Nella Sessione pomeridiana, la co-costruzione di un Sillabo di Filosofia per competenze sui temi sopra ricordati, secondo l’Allegato B del Documento , consentirà agli insegnanti di filosofia e di altre discipline (storia, economia, diritto, scienze umane e sociali) di contribuire attivamente all’elaborazione di un condiviso percorso di apprendimento filosofico nella società della conoscenza, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dall’istruzione liceale ed eventualmente da quella tecnica e professionale.

Programma

Seminario di didattica della Filosofia

Economia globale, sostenibilità, sapere filosofico

Percorsi di apprendimento filosofico nella società della conoscenza

Pescara, Venerdì 1 Marzo 2019

Sede: Liceo statale G. Marconi - Via Marino da Caramanico n° 26 65126 Pescara

ore 9,00 Registrazione dei partecipanti

ore 9,30 Presentazione e saluti

Florideo Alfonso Matricciano Dirigente scolastico del Liceo statale “ G. Marconi” Pescara

Daniela Puglisi USR per l'Abruzzo

ore 10,00 Prima Sessione

Riflessione filosofica e trasformazioni economico-sociali

Introduce e coordina

Carla Guetti DG per gli ordinamenti scolastici MIUR

Gli Orientamenti per una formazione alla sostenibilità

Intervengono

Ezio Sciarra Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

L’apprendimento della Filosofia per l'educazione economica e civica nella sostenibilità del Welfare

Oreste Tolone Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Quale Filosofia per l’età globale. Il punto di vista dei filosofi

Giorgio Grimaldi Università degli Studi “Carlo Bo” Urbino

Opposition is true Friendship. Alterità e tensione cosmopolita

Giuseppe Perri Liceo statale “G. Galilei” di Pescara

Filosofia, verità, controcultura e individuo

Ore 12,00 Seconda Sessione

Costruzione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente

Introduce e coordina

Giovanni Scancarello Gruppo tecnico-scientifico di Filosofia-MIUR

La proposta del Sillabo per competenze per l’apprendimento permanente

Omar Brino Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Provenire e avvenire dell'insegnamento/apprendimento filosofico: qualche spunto di riflessione

Barbara Cipolla Liceo statale “ G. Marconi” Pescara

L’apprendimento della Filosofia come domanda di senso

Antonella Astolfi Liceo statale “ G. Marconi” Pescara

La scrittura filosofica per l’educazione economica e la sostenibilità

Giovanni Dursi Liceo statale “ G. Marconi” Pescara

ICT: Formae mentis e definizione dell'umano

ore 13,30 Pausa pranzo

ore 14,30 Terza Sessione – Laboratorio didattico

Sillabo di Filosofia per competenze

Coordinano

Benedetto Di Pietro, Devid Roselli.

Antonella Astolfi Liceo statale “ G. Marconi” Pescara

Barbara Cipolla Liceo statale “ G. Marconi” Pescara

ore 16,30 Presentazione dei lavori dei partecipanti

ore 17,30 Conclusioni

Carla Guetti, Florideo Alfonso Matricciano, Giovanni Scancarello

Coordinamento dei Seminari

MIUR-DGOSV - Carla Guetti e-mail: carla.guetti@istruzione.it

Segreteria organizzativa

Liceo statale “ G. Marconi” e-mail: pepm020004@istruzione.it

Giovanni Dursi e-mail: giodursi@libero.it - giovanni.dursi@istruzione.it

Informazioni e modalità di iscrizione

La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di 8 ore. I Docenti interessati possono iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA [Identificativo iniziativa formativa ID 26648] ed inviando la Scheda di iscrizione all’indirizzo mail indicato entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Per iscriversi sul corso alla piattaforma SOFIA [Identificativo iniziativa formativa ID 26648] : dopo aver inserito username e password, cliccare sul bottone “Ricerca Enti/Scuole” e poi ricercare Seminario di didattica della Filosofia .

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e non prevede costi di iscrizione. Si accoglieranno iscrizioni fino a un massimo di n° 110 partecipanti. Le eventuali spese relative al viaggio e al soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro.

I partecipanti all’iniziativa appartenenti al comparto scuola godono dell’esonero dal servizio per ai sensi dell’art.453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e integrato dall’art. 26 comma 11 della Legge 448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.

L'iniziativa formativa è realizzata in collaborazione con: USR per l'Abruzzo, Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, Comune di Pescara, Provincia di Pescara.