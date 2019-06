| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Incontro con Maria Concetta Nicolai sulla storia di San Cetteo.

Appuntamento giovedì 13 giugno, alle ore 18, presso la sede di Italia Nostra a Pescara - Biblioteca 'Falcone e Borsellino' in via del Milite Ignoto 22.

"Sulla base dei nuovi studi della nota ricercatrice ed antropologa - si legge in una nota -, la storia di Cetteo, vescovo e martire di Ostia Aterni, riacquista tutta la sua realtà fattuale, troppo a lungo negata.

Le Lettere di Gregorio Magno, indirizzate nel periodo in cui si svolge la vicenda (591 d. C.) al Vescovo e ai cittadini di Ortona, al milite Valentiniano, all’Esarca di Ravenna, al Vescovo di Jadera e le recenti scoperte archeologiche sulla costa adriatica, chiariscono in modo inequivocabile le posizioni dei Bizantini e dei Longobardi alla fine del VI secolo dell’era cristiana, restituendo al Santo la dimensione di cruciale personaggio storico".