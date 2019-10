'Il mio giardino' di Grazia di Lisio: giovedì la presentazione

Giovedì 24 ottobre, ore 17 - nuova sede Italia Nostra, viale Bovio 446 - Pescara, Presentazione del libro Il mio giardino. Locus amoenus o recinto dell’io della nostra socia Grazia Di Lisio.

Riflessioni e letture poetiche a cura di Anna Colaiacovo e dell’Autrice

L’individuo, che vive di contrasti all'interno della società, avverte l'esigenza di uno spazio tutto per sé che lo identifichi, lo separi e lo protegga dall’altro, che risponda al bisogno di controllare, delimitare, conoscere, per poi esplorare, rischiare: il giardino come estensione dello spazio in cui riflettere, o rifrangere la sua identità, i suoi bisogni, i suoi ricordi. Il giardino come locus amoenus e allo stesso tempo recinto, per ritrovarsi in un luogo non solo fatto di bellezza, ma luogo reale in cui volgere l’attenzione sull’io, sui dubbi, sulle ombre, per rigenerarsi e riaprirsi a nuovi spazi.