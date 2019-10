Lezione di Chiara Zamboni sulla "Filosofia della differenza" organizzata dal Liceo statale G. Marconi di Pescara

«La seconda navigazione». Lectio magistralis della Chiar.ma Prof.ssa CHIARA ZAMBONI sul tema «La presunta e prescritta universalità e neutralità del discorso filosofico: Essere donne e pensare filosoficamente in presenza» – Giovedì 24 Ottobre 2019 - Ore 10:00 - MEDIAMUSEUM in Piazza Emilio Alessandrini, 34, 65127 Pescara

Nell'ambito delle attività di potenziamento della preparazione in vista delle prove dell'Esame di Stato 2020 delle Classi V di ogni Indirizzo di studi, il Liceo statale realizza incontri tematici d'approfondimento con esperti.

Le lezioni gratuite (erogate anche con strumenti multimediali) sono proposte a giovani studenti di talento, motivati a qualificare la propria preparazione in vista delle prove d'Esame, prossime e future, con una grande passione per il sapere e per i contenuti dei programmi del loro corso di studio, ma anche pronti ad un curriculum addizionale sviluppando ulteriori conoscenze multi-transdisciplinari. La missione è di offrire alle/ai diplomande/i un surplus di conoscenze specifiche (azione formativa verticale) ed una una serie di competenze inter-transdisciplinari (azioni formative orizzontali) che siano utili per le prove d'Esame (Lettere, Filosofia, discipline d'Indirizzo, colloquio, percorsi pluridisciplinari personali) e per meglio iniziare le esperienze post-diploma ed universitarie.

La lectio magistralis dell'iniziativa «La seconda navigazione» 2019 - presso il MEDIAMUSEUM in Piazza Emilio Alessandrini, 34, 65127 Pescara, Giovedì 24 Ottobre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - prevede la seguente articolazione: