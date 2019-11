22 studenti, con le loro insegnanti, hanno dato il via ad un progetto innovativo che li vedrà colloquiare con loro coetanei di Nuova Delhi.

Il progetto chiamato Closer to me vuole significare proprio essere più vicino a me, cioè mettersi uno accanto all’altro con le proprie tradizione e cultura.

Il progetto presentato stamattina presso l’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero di Pescara, ha visto la partecipazione dei ragazzi della classe V A Sala e Vendita, della Presidente del Rotary E-Club of Connect D3012 Carla Moschetta, della Presidente del Rotaract Club di Pescara, Rossella Ciccone, di Andrea Prato Past President, di Olga Di Maso docente di lingua Inglese, che ha curato l’iniziativa con la docente Claudia De Bonis e della Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro.

“Come formatori, ha detto Alessandra Di Pietro, abbiamo l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita senza barriere favorendo anche ciò che sembra estraneo. Il progetto Closer to me, che significa Più vicino a me, nasce proprio per raccontare chi siamo, confrontare le nostre culture, la nostra storia con accolgienza e condivisione senza intolleranze e diffidenza”.

Carla Moschetta, pescarese trapiantata a Bolzano, ex docente in pensione, ha illustrato “il progetto di intercultura che coinvolgerà gli studenti di Pescara, i coetanei della scuola indiana ‘GD Goenka World School’ e del Club Interact GD Goenka W.S., ma anche i bambini più poveri della scuola di un villaggio indiano, in modo da offrire l’opportunità di conoscere tutte le sfaccettature di quella realtà”.

I giovani rappresentanti del club Rotaract di Pescara, che appoggeranno il progetto, hanno salutato con piacere i giovani studenti programmando con loro la possibilità dell’utilizzo dei social per una comunicazione continua e fattiva.

La docente di Inglese Olga Di Maso, ha preparato i ragazzi e li seguirà per tutto il progetto ha rimarcato l’importanza dell’evento e che la comunicazione, tra tutti i partecipanti, avrà una connotazione moderna con l’utilizzo dei social di Call Conferenze.

Durante l’evento alcuni ragazzi, parlando in inglese, hanno registrato un video da inviare ai loro nuovi compagni indiani nel quale si sono presentati ed hanno presentato la propria scuola.

Questi i nomi degli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar De Cecco di Pescara coinvolti nel Progetto: Yuri Bronico, Federico De Sanctis, Mattia Del Rossi, Saverio Del Vecchio, Lisa Dell’Orso, Pierpaolo Di Bernardo, Simona Di Blasio, Vincenzo Di Cristofaro, Marika Di Michele, Tommaso Di Sipio, Camilla Di Stefano, Anna Evangelista, Francesco Giannotti, Federica Giunchedi, Camilla Marchione, Erika Mariotti, Nicole Mazzocchetti, Francesca Membrino, Federica Mosca, Maria Ronca, Marijanova Vasileva Zdravka, Giada Verrocchio.