Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara nuovi locali per l’accoglienza e lo studio

La Dirigente Alessandra Di Pietro mostra non senza orgoglio la nuova ristrutturazione che fa dell’edificio destinato alla scuola un vero e proprio Hotel con un’adeguata Hall di accoglienza dove sia gli studenti sia i visitatori potranno trovarsi a proprio agio per l’ospitalità e l’accoglienza del luogo e delle persone.

-Dottoressa Di Pietro questo istituto è in continua evoluzione sia per quanto riguardo l’immobile sia per la continua crescita degli studenti con eventi e corsi innovativi.

“Qui all'Ipssar nel corso degli ultimi abbiamo realizzato straordinarie innovazioni strutturali. Un anno fa abbiamo inaugurato l'Officina del Gusto, un polo laboratoriale sicuro, efficiente, ottimamente attrezzato secondo i migliori standard di qualità, con Cucine, Pasticcerie e Sale altamente funzionali, una struttura che per ampiezza di spazi e per strumentazioni all'avanguardia ha proiettato il nostro Indirizzo Enogastronomico ai più alti livelli nazionali di formazione. Oggi è l’Indirizzo Turistico a vivere un passaggio epocale della stessa importanza. Oggi inauguriamo un nuovo Laboratorio Turistico che riproduce la Hall di un Hotel e che è l'ingresso della Sede Centrale; è il biglietto da visita dell'Ipssar. Inauguriamo inoltre una nuova Hall della Officina del Gusto, modernamente arredata e adeguata a questa prestigiosa struttura ed un Laboratorio di Accoglienza Turistica della sede centrale, ampliato negli spazi e rinnovato negli arredi e nella strumentazione soprattutto digitale. Una serie di interventi che determinano un ulteriore salto di qualità dell’offerta formativa di questo Istituto.

Da oggi nostri due macro indirizzi, Enogastronomia e Turismo, sono ancora più strettamente connessi tra loro e il nostro Istituto è più che mai in linea con le ultime evoluzioni dell’esperienza turistica italiana ed internazionale. Quanto sia importante per la società Pescarese e Abruzzese la crescita delle strutture dell'Ipssar De Cecco lo dimostravano già i recenti dati prodotti da Eduscopio, la ricerca annuale promossa dalla Fondazione Agnelli sulla qualità degli istituti superiori, provincia per provincia.

L'Ipssar si è posizionato ai vertici di tutte le graduatorie nell'ambito degli istituti professionali, per percentuale di diplomati che trovano lavoro entro sei mesi (cd. indice di occupazione) e per percentuale di diplomati che trovano occupazione nell’ambito professionale in cui si sono formati (cd. coerenza)”.