Zona Franca di Pescara, ecco come chiedere informazioni in attesa dello sportello al pubblico

Assessorato alle Zone Franche Urbane a disposizione per informazioni e istanze relative all'attuazione della Zona Franca Urbana, misura che interesserà la città con oltre sette milioni di euro a favore di attività ricomprese nel perimetro delle 144 strade interessate dal provvedimento. Per le prime informazioni si potrà usufruire della mail ass.dicarlo@comune.pescara.it lasciando i recapiti per poter essere ricontattati.

"In attesa che venga predisposto uno sportello al pubblico e per agevolare le richieste che si potranno inoltrare dal 4 al 23 maggio prossimo, abbiamo deciso di mobilitare anche l'assessorato alla Zona Franca Urbana – così l'assessore alla Zfu Simona Di Carlo – A giorni sarà possibile inviare le domande da parte dei soggetti beneficiari, in modo da partire con le agevolazioni a stretto giro e vogliamo fare davvero di tutto per coadiuvare i richiedenti e ampliare al massimo le richieste nel perimetro di città fissato per la misura.

L'idea è quella di instaurare un filo diretto con i tecnici ministeriali e i soggetti partner per rispondere ai quesiti da parte della comunità, lo faremo sempre insieme alle associazioni di categoria, perché le informazioni siano capillari e complete, in modo che il maggior numero di imprese possa usufruire dei benefici che arrivano dalla misura ministeriale: decontribuzione, esenzione dai contributi propri dei Comuni, defiscalizzazione, i passaggi sono scanditi da circolari ministeriali e atti ufficiali che renderemo tutti disponibili a brevissimo in un'apposita sezione del sito che farà da ponte fra Comune, imprese e organismi tecnici".