Colpo basso della politica ai commercianti, in via Bologna arriva un centro commerciale

Ieri mattina a seguito del Consiglio Comunale è stata approvata la trasformazione dell'area di parcheggio di Via Bologna in un nuovo centro commerciale.

Questa scelta ci lascia molto perplessi e contrariati, dopo aver investito milioni di euro nel progetto di un parcheggio che si è rivelato fallimentare, la politica locale ha ben deciso di tendere un colpo basso ai commercianti del centro di Pescara piazzando un nuovo supermercato in un'area nevralgica del commercio cittadino.

La concorrenza che porrà in atto un impianto del genere non è solo pericolosa ma rischia di trasformarsi in una vera e propria gogna per i commercianti Pescaresi già costretti a subire decisioni altamente discutibili.

Ci chiediamo: quando la politica si muoverà finalmente negli interessi dei propri commercianti invece di tentare costantemente di uccidere il commercio in questa città forse perchè attratti da fonti di guadagno maggiori?

I commercianti