Rimborso libri scolastici, ecco come fare domanda a Pescara

E' disponibile il modello per fare richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019.

La domanda deve essere presentata entro il 28 dicembre 2018 e gli studenti che possono usufruire delle agevolazioni devono:

frequentare le scuole secondarie di primo e secondo grado; devono essere residenti nel Comune di Pescara; il reddito ISEE del proprio nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.493,71.

Il modello è disponibile online sul sito del Comune (scarica ora il modello dal sito del Comune di Pescara) oppure presso agli sportelli dell'URP del Comune di Pescara, Palazzo ex INPS in Piazza Duca D Aosta (Piano terrra)