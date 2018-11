Zona Franca Urbana, in arrivo altri 4 milioni e 290 mila euro

"Via libera al rafforzamento della dotazione finanziaria per la Zona Franca Urbana già decollata a Pescara. Questo significa che ai 3.076.099 euro di cui la ZFU è già dotata, vengono riassegnate in bilancio risorse in favore dei Comuni pari a ulteriori 4.290.065 euro, si tratta di somme in perenzione individuate dalla delibera Cipe del 2009, ma non comprese nell'obiettivo convergenza, che sono state versate all'Agenzia delle Entrate come fondi di bilancio per incrementare la dotazione finanziaria spettante a ciascun comune.

La quota di agevolazione prevista per Pescara, di cui all'art. 4 comma 3 del decreto direttoriale del 18 giugno 2018, è stata già acquisita e trasferita alla Agenzia delle Entrate. Tali somme potranno essere dunque utilizzate dalla stessa Agenzia secondo quanto previsto dal comma 7 del Decreto Interministeriale del 2013 sulle Zone Franche Urbane.

Siamo stati lungimiranti a non scartare quello che si sta rivelando un preziosissimo strumento, rimasto fermo per anni, che ha concesso a 689 nuove o già presenti attività ricadenti nel perimetro identificato dalla misura di continuare o nascere, attraverso una vitale boccata di ossigeno che si traduce in benefici fiscali spalmati in 14 anni. Alla misura hanno avuto accesso 1 consorzio, 188 imprese individuali, 197 Srl, 14 Srl a socio unico, 46 Srl semplificate, 1 società consortile a responsabilità limitata, 14 Società cooperative, 5 società cooperative a responsabilità limitata, 72 società in accomandita semplice, 54 società in nome collettivo.

Esattamente com'è accaduto per l'istituzione, quale assessore alla Zfu sarò a disposizione dell'utenza per dare chiarimenti e informazioni su questo ampliamento che vede un sostegno di quasi 8 milioni che è uno dei modi più efficaci di promuovere l'economia, soprattutto quella di piccole e medie dimensioni".