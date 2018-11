Cepagatti, il Comune stanzia 20mila euro per chi è in difficoltà economiche

È stato deliberato dalla Giunta Comunale di corrispondere alle famiglie e persone residenti nel Comune di Cepagatti - da almeno due anni e con ISEE inferiore o uguale ad €8.000,00 (che rappresenta il minimo vitale come previsto nel regolamento dei servizi sociali) -, un sussidio economico a condizione che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di base specificati nell'Avviso pubblico visionabile anche sul sito del Comune di Cepagatti.

"Si tratta di un piccolo contributo per aiutare persone e famiglie in difficoltà. - afferma l'assessore al Sociale, l'avvocato Liliana D'Innocente -. Tali sussidi economici possono rappresentare una piccola boccata di ossigeno, un aiuto economico per fronteggiare un disagio individuale o familiare dovuto all'inadeguatezza del reddito, in questo periodo di fine anno".