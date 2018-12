Logistica e trasporto in rete

CNA Impresa Donna di Pescara ha promosso un importante progetto, per la logistica e l’utilizzo della rete, per la soluzione di problemi relativi a questo importante settore del commercio.

In Italia ed in Abruzzo esistono dei corsi dedicati alla formazione di giovani per settori specifici della produzione e commercializzazione di varie tipologie di prodotti. Questi centri formazione gli ITS (Istituto Tecnico Superiore) sono costituiti da scuole, università, imprese ed Enti di rappresentanza che collaborano per erogare corsi di specializzazione tecnica post-diploma e sono innovativi percorsi che rappresentano la formazione terziaria e, in Abruzzo, sono sostenuti dalla Regione, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, e si rivolgono a giovani di età compresa tra i 19 e i 35 anni, con una durata di 24 mesi che si articolano con apprendimento in aula, laboratorio ed in azienda, attraverso un confronto diretto con operatori europei.

A giugno 2108 ad Ortona è nato l’ITS per i tecnici per il trasporto e la logistica e, 20 diplomati, da ottobre, hanno già potuto iscriversi. Questo Polo d’Innovazione si aggiunge ai quattro già presenti nel territorio abruzzese, nei settori di: energia, moda, meccatronica e agroalimentare.

Un incontro importante è stato tenuto il 18 dicembre u.s. con gli allievi del corso ad Ortona, sede del progetto, con il dott. Alessandro Cernigliaro, direttore responsabile della catena di fornitura della Leroy Merlin e la presenza di Luciana Ferrone titolare della L. Trasport, promotrice del progetto, il Sindaco della città, Leo Castiglione e il Presidente della Fondazione ITS MOST, Alfonso Di Fonzo.

Nel pomeriggio il dott. Cernigliaro ha incontrato alcuni imprenditori locali presso la Camera di Commercio di Pescara e Chieti, nella sede di Pescara.

Presenti all’incontro l’Assessore regionale Marinella Sclocco, il vice Presidente della CCIAA e il direttore Regionale della CNA di Abruzzo.

L’Assessore Sclocco ha ricordato quanta attenzione, attraverso il suo assessorato, ha dedicato alla formazione e al lavoro con l’istituzione dei Poli formativi di cui l’ultimo per la formazione della logistica e del trasporto istituito nel 2018.

Carmine Salce, dopo aver presentato il dott. Cernigliaro, ha parlato di quanto il progetto sia importante per la formazione di giovani che avranno, a conclusione del ciclo formativo, la possibilità di lavorare con un buon bagaglio tecnico culturale presso le aziende.

Gli interventi dei rappresentanti delle imprese locali ha evidenziato la necessità di aggiornarsi alle nuove tecnologie informatiche affinché non restino indietro, nel mercato della logistica e nella promozione dei loro prodotti, e vengano tagliati fuori da mercati nazionali ed internazionali

La forte crescita esponenziale della tecnologia informatica di fatto mette fuori mercato tutte quelle aziende che non si adeguano al nuovo modo di promuovere e vendere i propri prodotti.

L’istituzione del polo formativo ITS ad Ortona formerà la necessaria e richiesta figura professionale che potrà assumere il ruolo di Esperto nella gestione di piattaforme logistiche/magazzini semplici e complessi, a supporto della Direzione Operativa aziendale.