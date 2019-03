Quota 100, reddito e pensione di cittadinanza: aperti gli sportelli della UGL Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Ugl di Pescara, attraverso gli sportelli Associazione Caf Colli UGL e Patronato Acai – Enas, è pronta a dare informazioni e supportare gli aventi diritto nelle domande per le richieste relative a reddito di cittadinanza, quota100 e pensione di cittadinanza.

Gianna de Amicis, Segretario regionale annuncia: "Abbiamo già ricevuto molte richieste e non escludiamo prossimamente ulteriori iniziative per illustrare le opportunità, i requisiti e i criteri necessari per accedere alle nuove prestazioni previdenziali”.

Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi presso i nostri sportelli ubicati a Pescara in via Milano 3 - tel.: 085/4212491

dal Lunedì al Venerdì