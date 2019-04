MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 12 al 14 aprile 2019 presso il Porto Turistico Marina di Pescara, in Via Papa Giovanni XXIII, si svolgerà la 18^ edizione della Mostra del Fiore.

Stamattina, presso la Camera di Commercio di Pescara la conferenza stampa di presentazione con Lido Legnini Presidente Vicario della CCIAA, Remo Matricardi, Presidente ARFA, Guido Caravaggio Presidente Assoflora, e Vittorina Castellano Presidente dell’Associazione culturale Teatranti d’Abruzzo che hanno illustrato i programmi della manifestazione.

Questa edizione vedrà la presenza di 213 espositori di cui 147 abruzzesi e 66 provenienti dalla Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Molti i vivaisti e le ditte di giardinaggio, ma anche molti gli operatori dei servizi, arredi per esterni, rivenditori di macchinari, associazioni e tante altre aziende che girano intorno al vasto e colorato mercato dei fiori.

Oltre alla vera e propria mostra molte le manifestazioni culturali che si svolgeranno nei giorni della msotra.

Venerdì 12, giorno dell’inaugurazione saranno protagonisti gli organizzatori con i saluti istituzionali, poi un mini corso di arte floreale per i bambini delle scuole elementari e medi e a chiusura di giornata una conferenza ad opera di esperti di Scienza e vita dell’Ambiente dell’Università di Cagliari.

Sabato 13, nella mattinata si parlerà di pini e della loro manutenzione nel verde urbano. Ancora un mini corso di arte floreale dedicato ai bambini.

Nel pomeriggio la poesia e la cultura recitare a cura dell’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo.

La giornata si chiuderà con una conferenza Dal Paesaggio al Giardino a cura di esperti del settore.

Domenica 14, la giornata conclusiva della Mostra si chiuderà con la lettura di brani di testi letterari e poesie a cura dell’Associazione culturale Teatranti d’Abruzzo.

Nella giornata per i bambini un ultimo corso di arte floreale e laboratorio di educazione ambientale. Per concludere non poteva mancare la cucina fatta con fiori e piante spontanee a cura del dott. Silverio Pachioli.