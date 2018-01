Lo chef stellato montesilvanese Fabrizio Borraccino premiato in Comune

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Per aver saputo creare con tecnica, creatività e passione piatti prelibati, portando i riflessi della luce delle stelle Michelin anche su Montesilvano". Questa la motivazione apposta sulla targa di riconoscimento conferita dall'Amministrazione Maragno a Fabrizio Borraccino, executive chef dell'Hotel Borgo San Felice, il cui ristorante Poggio Rosso, punta di diamante della proposta gastronomica del Relais&Chateaux in Toscana situato nel cuore del Chianti, quest'anno è stato insignito per la prima volta della Stella Michelin.

Borraccino, montesilvanese di origine, è Chef del Relais&Chateaux situato a Castelnuovo Berardenga, nella provincia di Siena da gennaio 2016. Dopo il diploma all'Istituto Alberghiero di Pescara, Borraccino gira nelle cucine italiane ed europee, tra Valle d'Aosta, Lago di Garda, Londra, Ginevra, lavorando con Maestri del calibro di Antonio Guida, Gordon Ramsay e Pierre Gagnaire.

«Definisco la mia cucina - spiega Borraccino - con i piedi per terra. La Toscana è la mia seconda casa, conosco bene le tradizioni di questa regione, e per molti versi le trovo simili a quelle abruzzesi. In alcuni dei miei piatti, omaggio con piacere i sapori e la stagionalità della mia terra, l'Abruzzo. Sono molto fiero di aver ricevuto questo riconoscimento dal mio Comune di origine».

«Abbiamo voluto dare questo piccolo premio - specifica l'assessore alla cultura Ottavio De Martinis - a Fabrizio Borraccino che con impegno, passione e maestria sta portando alto il nome di Montesilvano e sta promuovendo il nostro territorio in tutta Italia e non solo. L'auspicio è che questa stella sia solo la prima che saprà brillare nel suo cammino culinario e professionale».