Chocolate Days, domani a Pescara ultimo giorno del tour più goloso dell'anno

Un viaggio goloso nel cuore delle più antiche tradizioni cioccolatiere e un percorso letterario che lega i due massimi poeti di Pescara e Modica, Gabriele D'Annunzio e Salvatore Quasimodo. Nell'anno in cui si celebrano gli 80 anni dalla morte del Vate e i 50 anni dalla scomparsa del premio Nobel siciliano, le città di Modica e Pescara si uniscono idealmente in un gemellaggio gastronomico e culturale che funge da filo conduttore dei "Chocolate Days".

Si conclude domani, domenica 5 marzo 2018, il festival del cioccolato, prima tappa della tournee nazionale "ChocoModica in tour", inaugurato giovedì 1° marzo in Piazza della Rinascita, a Pescara. Gli stand dei maestri artigiani provenienti dalla Sicilia, ma anche da altre città italiane quali Perugia, Enna, Merate, Monza, Jesi e Pesaro, per quattro giorni hanno invaso il centro città pescarese con carrellate di dolcezze e altri prodotti tipici, proposti ogni giorno, dalle 10 alle 22, nelle forme e nei gusti più disparati. La manifestazione è organizzata dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, diretto da Nino Scivoletto, con il patrocinio del Comune di Pescara.

Protagonista assoluto dei "Chocolate Days" è il cioccolato artigianale di Modica dall'inconfondibile sapore dolce e granuloso, ottenuto dalla spremitura a freddo delle fave di cacao senza l'aggiunta di ulteriori ingredienti se non lo zucchero di canna. Le diverse fasi di lavorazione del cacao sono mostrate ai visitatori all'interno della tensostruttura che ospita la "Ciokofabbrica" del maestro perugino Fausto Ercolani, in Piazza della Rinascita. Ogni giorno, all'interno della fabbrica del cioccolato, grandi e piccini possono lasciarsi incantare dal lungo viaggio delle fave di cacao, dai paesi di origine fino a Pescara, assistendo alle fasi di tostatura, spremitura, incontro con lo zucchero e, infine, trasformazione e assaggio del cioccolato di Modica. I maestri cioccolatieri di Modica sono rappresentati da Andrea Iurato, che ha portato all'Expo di Milano le dimostrazioni sulle antiche tecniche di lavorazione a freddo del cioccolato, mentre un confronto tra le diverse tradizioni cioccolatiere e dolciarie di Pescara e Modica è affidato agli incontri con i maestri Massimo Tavoletta e Lorenzo Puca.

Il festival "Chocolate Days" non è solo un itinerario goloso, bensì una manifestazione in cui la tradizione dolciaria si mescola con percorsi artistici e letterari incentrati sulle figure dei poeti Gabriele D'Annunzio e Salvatore Quasimodo (a cura degli studiosi Dante Marianacci e Grazia Dormiente), suggestioni legate al cinema e al teatro e allettanti connubi tra cucina e cultura territoriale. Nella tensostruttura in piazza della Rinascita le performance artistiche di scultura e pittura a partire da blocchi di cioccolato, con la partecipazione straordinaria del maestro scultore Enrico Candiano e degli studenti del liceo artistico Bellisario-Misticoni, si alternano a show cooking, convegni a tema, laboratori didattici, proiezione di fiction e documentari su cacao e cioccolato. Spazio alla solidarietà, grazie al progetto "ChocoModica for life - Il cioccolato di Modica per Happy Child" a cura del Kiwanis, in collaborazione con Save the Children, dedicato alla raccolta fondi per i bambini abbandonati, presentato stamattina alla presenza del sindaco Marco Alessandrini. Nell'occasione, il primo cittadino ha espresso l'intenzione di partecipare alla raccolta fondi, mettendo all'asta la scultura "Il Moro di Modica", realizzata a partire da un blocco in cioccolato dal maestro Enrico Candiano e donata al Comune di Pescara dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica. Alla battuta d'asta, che avverrà nei prossimi giorni, parteciperanno i club service cittadini.

Il programma di domenica

Domani, domenica 4 marzo, gli stand in piazza della Rinascita aprono i battenti alle ore 10 per poi proseguire fino alle 22. Tra visite guidate alla fabbrica del cioccolato e performance artistiche di pittura e scultura degli studenti del Mibe Misticoni-Bellisario, all'interno della tensostruttura alle ore 11 e alle ore 15 si terrà il laboratorio didattico per bambini "Le mani in... pasta di cacao", mentre alle 11 e alle 15 per il ciclo di incontri "ChocoTalk" si svolgerà lo show cooking "Il cioccolato di Modica di Barry Callebaut".

Gli intermezzi musicali, dalle 16,30 alle ore 18, sono a cura degli studenti del liceo musicale Misticoni-Bellisario di Pescara. Infine, dalle 18,30 alle 20, per la sezione "Cineciok" saranno proiettate fiction ("Little Big George" e "Chocolate"), animazioni ("Creamen", "Hot chocolate", "A chocolate story", "Chocolate Lava Cake" e "Chocolate") e documentari ("Le isole del cacao", "Cacao collective" e "Cacao corto") incentrati sul cacao e sul cioccolato. Fuori sezione saranno proposti filmati relativi al cioccolato di Modica. Infine è prevista anche un'area dedicata ai più piccoli con trucca bimbi e face art a cura degli artisti Liza Levina e Sergei Levin.