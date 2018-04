L'Assessore D'Ignazio tiene a battesimo il Summeat Festival

Pescara capitale del gusto con il "Summeat festival", in programma all'Aurum da sabato 21 a martedì 24. Quattro giorni dedicati alle eccellenze abruzzesi caratterizzati da eventi, show cooking e spettacoli. Tra gli ospiti di rilievo si segnalano il musicista e cantante Peppe Servillo,la cantante scozzese Emma Morton & The Graces, rivelatasi a X-Factor, e la cake design Anna Rosa Maggio. Prevista anche una esibizione di atlete della nazionale azzurra di ginnastica ritmica a cura dell'Armonia d'Abruzzo.

Summeat Abruzzo-Festival del cibo e dei piaceri è un'iniziativa finalizzata a celebrare il patrimonio e le tradizioni enogastronomiche dell'Abruzzo attraverso l'esaltazione del gusto, della qualità, della tradizione, dell'arte e della formazione. Tuttavia, non mancheranno eventi itineranti. A Pescara, in Regione, la presentazione alla stampa dell'evento alla presenza dell'assessore al Turismo Giorgio D'Ignazio, del vice presidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, del direttore del dipartimento Turismo, Francesco Di Filippo, e degli organizzatori dell'associazione Summeat, Marina Tristani e Andrea Salameh.

Nato dal desiderio di celebrare il patrimonio gastronomico e tradizionale dell'Abruzzo e della sua gente, Summeat Festival è una nuova idea di convivialità e condivisione che mette in relazione diretta le realtà più interessanti del territorio, il loro pubblico di riferimento e gli attori che con le loro competenze possono esaltarne il potenziale. Il cibo diventa la chiave per aprire un nuovo canale turistico fatto di esperienze indimenticabili, eccellenze locali e amore per l'artigianalità in tutte le sue forme, offrire la migliore delle vetrine alle realtà abruzzesi più interessanti, creare connessioni dentro e fuori regione, esprimere il meglio dell'ospitalità.

Tra gli eventi più attesi c'è quello con il campione di pasticceria Emmanuele Forcone con il suo live show completamente gratuito dedicato alle sculture di zucchero sempre in ambito di pasticceria. C'è poi l'iniziativa che vede protagonista il campione italiano Lorenzo Puca con il suo live show dedicato ad uno degli ingredienti più amati: il cioccolato. Grande attesa anche per la Class Cooking di Anna Rosa Maggio, medaglia d'oro al Cake International DI Birmingham. Numerosissimi gli showcooking previsti tra cui quello di "Cottura alla griglia" a cura di Jubatti o quello della chef Academy Street food. Imperdibile poi la degustazione di oli d'Abruzzo a cura delle aziende agricole Agriflorio e Garra.

Tutte le informazioni sul programma, sulla partecipazione agli eventi e sull'acquisto dei biglietti sono reperibili sul sito web del Summeat Festival https://summeatfestival.com.

"Anche se la Regione non figura come sostenitore diretto dell'iniziativa - ha dichiarato l'assessore D'Ignazio - recupereremo facendo sistema. A tal proposito, infatti, saremo vicini agli organizzatori di Summeat Festival per fare in modo che eventi del genere, in grado di promuovere a livello nazionale l'immagine del nostro patrimonio enogastronomico, vengano inseriti all'interno di una programmazione da sostenere a tutti i livelli. Quest'anno poi, - ha aggiunto D'Ignazio, - il settore vive un momento particolare visto che il Mibact celebra l'anno del cibo. E i numeri, a tal proposito, sono a dir poco impressionanti visto che si calcola che il settore food catturi, a livello mondiale, circa un miliardo e mezzo di turisti. Riuscire ad intercettare una fetta di questo segmento per una regione come l'Abruzzo che, oltretutto, non ha nulla da invidiare alle altre per qualità e quantità della produzione artigianale in fatto di cibo - ha concluso -, sarebbe estremente importante".