Oktoberfest, da giovedì specialità bavaresi in piazza Garibaldi

Si svolgerà da giovedì 20 a domenica 23 settembre in piazza Garibaldi l'Oktoberfest 2018, la presentazione oggi a Pescara Vecchia con l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi, il portavoce del Consorzio Pescara Vecchia Cristian Summae gli operatori che aderiscono all'evento che prende vita dalle ore 18 in poi.

"L'Oktoberfest giunge alla quarta edizione – dice l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– E' nato in piazza Garibaldi, dove è tornato dopo l'evento dello scorso anno nell'area di risulta che ha avuto un ottimo successo di pubblico Ringrazio gli operatori di Pescara Vecchia perché propongono iniziative sempre di richiamo sia per l'enogastronomia di cui sono portatori che per la promozione di prelibatezze che arrivano da altri Paesi, ma che hanno una bella presa anche da noi. Questo resta comunque un modo importante per animare la città nella nuova stagione che viene ufficialmente aperta con questi eventi. Sarà un autunno vivo, stiamo lavorando con tutti gli operatori del comparto commercio e turismo anche per le feste natalizie, perché siamo convinti che la sinergia con la filiera commerciale e turistica sia l'ingrediente più importante per il successo di un territorio. IlConsorzio ha dato un grande esempio di imprenditorialità in tal senso, ci vediamo a piazza della Repubblica da giovedì a domenica per questa vera e propria festa delle tipicità bavaresi".

"Torniamo a Piazza Garibaldi per celebrare un arrivederci all'estate e un benvenuto all'autunno con una festa della birra e delle specialità bavaresi che nelle scorse edizioni ha richiamato migliaia di persone, in tutte le location dove l'abbiamo organizzata – aggiunge Cristian Summadel Consorzio Pescara Vecchia - Il Format resta quello dell'Oktober Fest che ha registrato oltre 30.000 presenze nelle precedenti edizioni e cresce, le birre sono quelle dell'Oktober Fest tedesco, che saranno servite con il boccale tipico bavarese, quest'anno con la novità della birra "a caduta", una modalità che la farà gustare al meglio, rendendone il sapore ancora più puro e privo di gas. Bavaresi anche i piatti tipici cucinati dai nostri operatori: stinco di maiale, la Wiener Schnitzel, i Wurstel, crauti, patate e il menu vegetariano con i bretzel. Il tutto condito da musica ed eventi fino a domenica, con l'opzione anche su lunedì. Si apre dalle 18 in poi. Durante la festa che coincide con l'avvio di quella bavarese il cui avvio è il 22 settembre, musica dal vivo con "The Joshua trip", "I ragazzi del Giubocs", "The beard brothers" avarese, ma anche anni '80 e i "Montepulciano" tribute band dei Negramaro".