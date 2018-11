Domenica e lunedì all'Aurum torna Viva la Vite, la due giorni dedicata al vino e agli artigiani di qualità

Si svolgerà domenica 11 e lunedì 12 novembre all'Aurum la seconda edizione di Viva la Vite – ARTIGIANI DEL VINO, la prima fiera-mercato d'Abruzzo, tra le prime regioni in Italia per produzione e consumo di vino, che offrirà la possibilità di percorrere un viaggio tra le eccellenze del territorio italiano ed europeo ed acquistare direttamente in fiera (al dettaglio) i prodotti degustati. Si tratta di un appuntamento a cura dell'associazione Culturale Viva la Vite e patrocinata dal Comune di Pescara, assessorato alle Attività Produttive.

Si ricorda inoltre che domenica, in centro, si terrà anche il "Mercatino", evento fieristico della Confartigianato che interesserà con i suoi espositori vari (dalle curiosità all'enogastronomia il tratto di Corso Vittorio fra via Trento e via Genova dalle 7 alle 24 dell'11 novembre.

"Siamo lieti che l'Aurum torni a fare da prestigiosa vetrina dei prodotti di qualità – così l'assessore alle Attività produttive Giacomo Cuzzi – Si tratta di una missione che condividiamo, quella di promuovere tutti i talenti del territorio, e che abbiamo messo in pratica in ogni nostro evento, nonché nell'ambito delle opere di riqualificazione e riorganizzazione dei nostri mercati, rionali e coperti. La due giorni è una seconda edizione, sintomo che la manifestazione ha avuto successo l'anno scorso, l'Aurum tornerà ad essere contenitore non solo dei prodotti locali e nazionali, ma anche delle storie che l'enogastronomia e racconta attraverso la sua economia e Pescara si riconfermerà come una felice vetrina attraverso l'evento".

"La fiera si ripromette di diventare punto di riferimento per gli operatori del settore e gli appassionati – spiegano gli organizzatori Giorgia Brandimarte, Carlos Casasanta e Giuseppe Maria Zolfo, imprenditori e professionisti del settore – e si dedica con particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende che operano con onestà e trasparenza, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, esprimendo, ognuna a suo modo, i diversi terroirs, al fine di accrescerne il prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola, la visita e la valorizzazione dei luoghi di produzione. Esporranno imprenditori locali e provenienti da diverse regioni d'Italia: la due giorni seleziona le aziende che seguono direttamente tutte le fasi produttive, dalla coltivazione della vite all'imbottigliamento, che utilizzano solo uve proprie o acquistate nello stesso territorio, con particolare attenzione a quelle che non utilizzano prodotti chimici di sintesi, erbicidi, funghicidi, sistemici ed organismi manipolati geneticamente, che fanno un utilizzo consapevole dell'anidride solforosa SO2 e che non utilizzano elementi esogeni che possano distogliere la rappresentatività di un terroir. Sono previsti anche diversi incontri, laboratori e degustazioni che si terranno all'interno della struttura in particolari sezioni dedicate agli aspetti più divulgativi".

Guarda il programma: https://www.vivalavite.it/programma/