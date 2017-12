Piazza della Rinascita scalda i motori per Capossela e Meta

"Comincia il conto alla rovescia per la festa del 31 dicembre dalle 22,30 in piazza della Rinascita con Vinicio Capossela e per il primo concerto evento del 2018 il primo di gennaio alle 19, con Ermal Meta, stesso palco.

Due grossi calibri della musica nazionale, il centro commerciale naturale cittadino compie il suo primo passo ufficiale immerso in una qualità che ha visto Pescara indicata come meta ideale del Capodanno sui portali delle maggiori testate italiane: Corriere della Sera, Repubblica, Cosmopolitan, Panorama, Sorrisi e i siti specializzati in musica ed eventi.

Tutto questo è intrattenimento, è turismo ed è anche commercio, muove l'economia di una città che ha una vocazione nata per stare dentro a certi circuiti perché è dinamica, bella e facile da vivere, ospitale. Noi abbiamo puntato fortemente su queste caratteristiche come nessuno aveva fatto in tanti anni, facendo degli eventi il volano per farle emergere e consolidare, oggi tutti i dati di settore ci danno ragione.

Si muoveranno in tantissimi anche da fuori regione per brindare al 2018 con la musica di Vinicio Capossela, un vero e proprio big della musica italiana. Lo aspettiamo per un concerto particolare, reduce da un tour e da

un'annata fortunatissima dal punto di vista musicale. Si è aggiudicato il Premio Lunezia Canzone d'Autore 2017 per l'album "Canzoni della Cupa", la sua opera è stata definita dalla Commissione un "Album epocale" e ha vinto anche il prestigioso Premio Tenco 2017. Successo di pubblico e critica anche per i concerti invernali e per il tour che lo ha visto nelle migliori piazze italiane a cantare la sua ironia e la sua umanità densa e singolare.

Sarà davvero uno spettacolo, che comincerà direttamente lui dalle 22,30 circa e fino alla mezzanotte. Il countdown sarà con una speciale edizione di Pescara Mapping, i fuochi d'artificio li avremo solo sulla facciata del Palazzo Arlecchino, versione videomapping. La serata si chiuderà con il Dj set di Vangelis che andrà avanti dopo il concerto.

Ma non spegneremo i motori, perché alle 19 del primo gennaio sul palco salirà Ermal Meta. Un artista che si è affermato sia come autore di nomi enormi della musica italiana che come interprete, con i premi riscossi a Sanremo l'anno scorso. Una kermesse, quella sanremese, a cui Meta si sta preparando anche per il 2018 e siamo davvero lieti di ospitarlo nella nostra città prima che ciò avvenga, con la speranza che sia un grande 2018 per lui e anche per Pescara.

Tanti gli accorgimenti per questi due appuntamenti, domani faremo il punto sulla logistica e sulle misure necessarie a far trascorrere a tutti un Capodanno sicuro e senza problemi, scatterà una grande mobilitazione, che ha avuto già diversi importanti rodaggi con tutti i concerti e gli eventi che, in crescendo, in questi tre anni e mezzo abbiamo organizzato e ospitato in città. L'invito è quello di essere parte di una bella festa, una festa per tutti, perché l'anno cominci al meglio"