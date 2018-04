Torna il Pescara Comix e Games all'Arca di Spoltore

Il 13/14/15 aprile al Centro Commerciale L’arca di Spoltore, torna il PESCARA COMIX & GAMES.

L’evento nato da un’idea di Stefano Salerno, Daniele Forcucci e Mattia Sferrella e in collaborazione da quattro anni a questa parte con PINO CUOZZO, in arte Cup of Pino, è giunto ormai alla sua quinta edizione. Patrocinato dalla PROVINCIA DI PESCARA, dal COMUNE DI PESCARA e dal COMUNE DI MONTESILVANO, quest’anno il “Pescara Comix & Games” si pone, come ogni anno, l’obiettivo di promuovere il settore del fumetto, del web, del cosplay e del cinema in ogni sua sfaccettatura con conferenze, spettacoli, live show, workshop, sfilate, intrattenimenti musicali e soprattutto tanto divertimento. La manifestazione vedrà la partecipazione di autori, disegnatori, esperti del web, doppiatori, associazioni e artisti musicali di fama nazionale che si alterneranno durante le giornate realizzando, ognuno nel proprio settore, grandi spettacoli e restando a disposizione dei ragazzi anche per domande, chiarimenti, autografi e foto.

Il “PESCARA COMIX & GAMES” seguitissimo sui social network, è diventato un evento molto importante per la città e non solo, vista la presenza nei 3 giorni di manifestazione di tantissime persone provenienti da tutta Italia.

Tra gli eventi più attesi sicuramente la conferenza dei disegnatori GORAN PARLOV, considerato uno dei più grandi maestri del fumetto mondiale, di ALESSANDRO VITTI e ANDREA SORRENTINO, il workshop dei doppiatori CHRISTIAN IANSANTE, ANDREA METE, ALEX POLIDORI e del grandissimo MARCO METE, la performance live dei ROTA TEMPORIS e la gara cosplay coordinata, come di consueto, da EPICOS.

Le conferenze e gli incontri saranno moderati da Pino Cuozzo. Importante, in questo anno, è anche la collaborazione con POKEMON MILLENIUM che curerà un‘area dedicata al mondo dei videogames targati NINTENDO dove saranno presenti, tra le altre cose, i famosissimi youtubers CYDONIA e CHIARA.

In questo anno di novità, particolare attenzione va anche all’ARTIST ALLEY, l’area dedicata ai fumettisti affermati, agli autori inediti, agli illustratori e a piccole realtà editoriali, alle varie realtà dei giochi di ruolo presentate dalle varie associazioni, al JAPAN VILLAGE, gestito per l’occasione dalle associazioni MAID DREAM e HARAJUKU FASHION WALK e alla creazione del PESCARA COMIX JUNIOR, che vedrà già dal venerdì mattina prendere parte le scuole che hanno partecipato al progetto che il Pescara Comix ha proposto, progetto vincitore al ROMICS 2018 denominato “COMIX IN THE SCHOOL”, che volgerà alla sua fine il 13 presso la sala multiplex del Centro Commerciale, sede ormai di sempre del PESCAR COMIX & GAMES, coordinati dalla professoressa e fumettista MARIAGRAZIA PETRINO.

Il “Pescara Comix Junior”, oltre ad incontrare le scuole, si pone l’obiettivo di dedicare uno spazio a tutti i più piccoli presenti e, per questo, nei 3 giorni di evento, organizzerà tantissime attività per tutti. Grande attesa anche per i concerti: il venerdì sera saliranno sul palco del Pescara Comix & Games i GEM BOY. Nella sera di sabato ci sarà l’attesissimo spettacolo prodotto dal LUCCA COMICS & GAMES che farà percorrere a tutti un bellissimo viaggio immersi nel mondo dei cartoni animati, viaggio che vedrà come voce principale STEFANO BERSOLA, il cantante di tantissime sigle famose, aiutato dalle splendide voci degli ANIMEniacs Corp., dalla Cartoon Band BIM BUM BAM, cover band Abruzzese ormai conosciuta in tutta Italia e da tutti gli appassionati del settore e da tanti ospiti a sorpresa. La domenica, infine, prima della gara cosplay, ci sarà il CARTOON SPECIAL, un tuffo nei cartoni animati più conosciuti di sempre. L’invito che il Pescara Comix fa a tutti è di collegarsi alla pagina facebook e al sito per scoprire i tantissimi eventi e i tantissimi ospiti che saranno presenti e che daranno vita, come ogni anno, ad un grandissimo spettacolo. Radio ufficiale dell’evento: Radio Parsifal. ORARIO APERTURA: 10.00 – 24.00 L’ EVENTO È A INGRESSO LIBERO ED È TOTALMENTE GRATUITO