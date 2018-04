Fumetti, Cosplay, Games, Concerti, Tornei a tema e tanto altro: il week end più atteso dai tanti appassionati di Pescara e dintorni è finalmente alle porte, da venerdì 13 (al bando le scaramanzie) a domenica 15 aprile, il Centro Commerciale L’’Arca di Villa Raspa a Spoltore ospiterà la quinta edizione del Pescara Comix & Games.

Tantissimi gli ospiti attesi, impossibile elencarli tutti senza correre il rischio di dimenticarne qualcuno, per cui vale senz’altro la pena guardare il programma, come sempre dettagliato e scorrevole, frutto del lavoro di Pino Cuozzo, l’effervescente direttore artistico (Cup of Pino) e dell’infaticabile staff (Mattia Sferrella, Daniele Forcucci, Stefano Salerno su tutti).

Ciliegina sulla torta la presenza del grande fumettista croato Goran Parlov, uno degli artisti stranieri più amati dal pubblico italiano.

Qualche leggero malumore, da parte dei tanti fan, per la mancata presenza di Cristina D’Avena, ma non si è fatta attendere, in merito, la simpatica replica di Pino Cuozzo: “Se dovessi ascoltare i consigli di certe persone il Pescara Comix non sarebbe una fiera ma semplicemente una libreria polverosa con 30 fumetti noiosi. Se dovessi ascoltare i consigli di altri, sarebbe un concerto di Cristina D’Avena di 72 ore. Meno male che il direttore artistico sono io e che i miei collaboratori la pensano come me”.

“La qualità del programma è tale – ci ha spiegato il Direttore artistico - che riteniamo questa edizione degna di entrare nella top ten del panorama fieristico italiano 2018”.

Noi di PescaraNews, insieme ai colleghi di Colline d’Oro, seguiremo il Pescara Comix & Games 2018, come ogni anno, tenendovi aggiornati con resoconti e foto. Buon divertimento.