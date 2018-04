Al via la quinta edizione del Pescara Comix & Games

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Al via l'ormai consueto appuntamento primaverile per gli appassionati dei vari generi proposti. Mentre fervono ancora i preparativi per il concerto serale dei Gem Boy, i visitatori hanno già iniziato ad affollare gli stand.

Alle 17:30 prevista la prima conferenza del pomeriggio: "Il senso del Pixel, viaggio nel mondo dei videogames tramite immagini e pensieri". Ospiti Cydonia, Kezya e Francesco Rossetti. Modererà tutti gli appuntamenti, a partire da questo, Pino Cuozzo (Cup of Pino), l'impagabile direttore artistico della kermesse.

A seguire altri aggiornamenti, con i quali vi terremo compagnia fino a domenica.