Domani e domenica a Pescara Festa della Santa Famiglia

Anche quest’anno la Parrocchia Santa Famiglia di Pescara ed organizzano l’ormai ventennale “Festa della Collina”, festa dell’intera Comunità Parrocchiale.

La manifestazione si svolgerà nei giorni 9 e 10 Giugno negli spazi della Parrocchia in Via Colle Pineta e sarà un evento di richiamo per l'intera comunità cittadina.

Musica, balli, stand gastronomici e tanto divertimento per 2 giorni all’insegna dell’allegria e della socializzazione.

PROGRAMMA DELLA FESTA

Sabato 9 Giugno

Ore 18,00 S. Messa con predicazione di P. Virgilio Maurizi o.f.m.

Ore 19,00 Apertura stands gastronomici con pizza fritta, arrosticini e porchetta

Ore 20,00 DJ Set

Ore 21,00 Spettacolo musicale con i “RADIO REVIVAL LIVE BAND”

Domenica 10 Giugno

Ore 18,00 S. Messa solenne e consacrazione alla Santa Famiglia

Ore 19,00 Processione per le vie della parrocchia

Ore 19,30 Apertura stands gastronomici con pizza fritta, arrosticini e porchetta

Ore 21,00 Intrattenimento musicale con la “Banda di Collecorvino”

Ore 22,30 DJ Set