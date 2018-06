"Cercami adesso", il nuovo singolo del cantautore pescarese Patrizio Santo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Da oggi, venerdì 8 giugno, è in tutte le radio e nei digital store “Cercami adesso”, il nuovo singolo di Patrizio Santo (Ondesonore Records).

La produzione artistica del brano è stata curata da Emilio Munda, autore e compositore per la Sugar di Caterina Caselli che in questi anni ha scritto brani per i Nomadi, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, Dear Jack e Michele Bravi.

Il brano di Patrizio, cantautore pescarese, nasce dalla collaborazione con gli autori Francesco Bosco, Alessio Coppola e il suo produttore e manager Francesco Altobelli, autore e compositore per diversi artisti italiani tra cui Paolo Belli, Sugarfree e Viola Valentino.

"Nella vita - spiega Patrizio - siamo alla ricerca continua di un pizzico di felicità, lottiamo quotidianamente superando ostacoli apparentemente insormontabili. Viviamo di sguardi che ci donano gioie, paure e dolori, a volte non riusciamo a farne a meno, altre li evitiamo nella speranza di ritrovarli presto".

Patrizio Santo in questi giorni ha ricevuto un riconoscimento che rappresenta il sogno di ogni artista: Mina lo ha selezionato e pubblicato in tutti i suoi canali social con la cover della canzone “Troppe note”, contenuta nel suo ultimo lavoro discografico 'Maeba'.

Il video della cover, interpretata da Patrizio e arrangiata dal suo produttore Francesco Altobelli, è stato pubblicato, oltre che sul sito Minamazzini.it, anche sul canale YouTube Mina Mazzini Official all’interno della playlist Maeba Mania.

Un riconoscimento che ha donato a Santo una grande energia positiva in vista dei suoi prossimi appuntamenti musicali. Patrizio nel corso di questi anni ha pubblicato diversi singoli, tra cui il brano “Slegami” con il quale è arrivato tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani nel 2014. Sui social ha una ricca e attiva Fanbase con la quale interagisce quotidianamente.