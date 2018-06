Samsara, a Pescara anche nel 2018 torna il format che ha reso celebre Gallipoli

Si svolgerà sabato 30 giugno allo Stadio del Mare il secondo appuntamento con il Samsara Beach Party, il format salentino che fa ballare migliaia di giovanissimi in spiaggia. Oggi la presentazione con l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi, Cristian Summa e Krizia Sportelli della Share City, Luca Teseo e Luca Carapellotti, Dj di Staff Energie e La Foule.

"L'anno scorso è stato un successo da grandi numeri – così l'assessore Giacomo Cuzzi - Una platea di oltre 5.000 persone ha animato il primo Samsara Beach Party, risposta grandissima al richiamo di un format che ha fatto diventare una destinazione turistica Gallipoli attraverso le giuste imprenditorialità e sinergie e che abbiamo rivoluto anche a Pescara. La festa si ripete questo sabato allo Stadio del Mare, dietro la Nave di Cascella, grandi misure di sicurezza, il divieto della somministrazione e vendita di bevande in vetro e limitazioni alla mobilità per consentire accesso, transito ai mezzi sanitari e deflusso dei partecipanti. L'anno scorso tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza alcun tipo di problema per la città e per i partecipanti, grazie all'imponente rete di sicurezza e controllo che è andata in scena con la collaborazione delle forze dell'ordine, la Polizia Municipale, la Capitaneria, i mezzi di soccorsi e il servizio d'ordine che ha accompagnato la manifestazione, fino ad Attiva che ha ripristinato le aree come capita dopo ogni grande evento. E' una squadra già rodata che ci consente di accogliere il grande pubblico.

Il Party e tutti gli altri eventi fin qui da noi promossi hanno dimostrato che se un'idea funziona può essere esportata, siamo convinti che sia possibile ripetere a Pescara quello che il Samsara Beach Party ha portato a Gallipoli, per questo abbiamo riproposto il format e ci aspettiamo divertimento e festa sulla spiaggia e in città".

"Proponiamo un divertimento sicuro – così Cristian Summa di Share City– capace di soddisfare anche il target dei più giovani e di arricchire l'offerta di intrattenimento della città a 360 gradi. Il mix di eventi di quest'anno punta proprio a questo, a rendere attrattiva la città e fare diventare la nostra estate la più importante di tutto il centro Italia"

"Giochi, musica e tanti Dj Set si alterneranno sul palco dalle 18 in poi, fino alla chiusura con la Dj Sally – così Luca Teseo e Luca Carapellottidei due gruppo di animazione della giornata – Noi scalderemo il palco in attesa dello spettacolo di Samsara, vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme".

L'ordinanza per la mobilità prevede: