Weekend a Pescara: sabato la notte dei Saldi e il Pescara comic convention

Un fine settimana all'insegna di eventi e tanti appuntamenti da non perdere. Sabato 7 luglio "La notte dei saldi", nel centro di Pescara apertura straordinaria dei negozi fino a tarda notte: eventi, musica, drink & food. Notte dei Saldi e dei fumetti il 7 luglio nel centro commerciale naturale, due eventi in uno sabato, poi Pescara Comic Convention continua anche domenica 8 luglio dentro e fuori il centro della città, contaminazioni per fondere insieme intrattenimento ed economia, dimostrando il valore delle vocazioni storiche e più nuove che la città incarna quali sono quella commerciale e quella artistica legata al fumetto.

Quindi negozi aperti, intrattenimento lungo le strade, concerti, dj set ed eventi: la notte di sabato 7 luglio, giorno d'avvio dei saldi estivi in Abruzzo si trasforma in evento, grazie alla concomitanza di della seconda edizione di Pescara Comic Convention, la manifestazione gratuita interamente dedicata agli appassionati di fumetti, manga, giochi e cosplay. Sono diversi i punti di musica dal vivo nel centro della città inseriti nel programma della Notte dei Saldi, organizzata dal Comune di Pescara, assessorato alle Attività produttive in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato. Non ci saranno strade chiuse e il parcheggio sarà gratuito nell'area di risulta a partire dalle 18.

Durante il primo happening all'insegna dei social network via libera a selfie e foto per movimentare la città con una passeggiata per negozi, attività e punti strategici postanto con gli hashtag #NotteBiancaPe #PescaraUrbanEmotion #PescaraShoppingVillage

Sarà attivo anche un gruppo di influencer nelle strade del centro commerciale naturale per far diventare social la Notte dei Saldi. Di seguito il programma.

Spettacoli e concerti nelle vie del Centro Commerciale Naturale

Hobos - Latin Street Band

The Walking A-Live - Band Itinerante

Buxi Dixie - Dixieland Marching Band

Via Regina Margherita/via Mazzini/via Battisti/Corso Umberto

1 street band

Piazza della Rinascita/ Corso Umberto/ via Forti/ via Piave

2 street band

Via Roma/via Fabrizi/Corso Vittorio Emanuele/via Trento

3 street band

Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto I

PESCARA COMIC CONVENTION (scarica il programma del Pescara Comic Convention 2018 in formato PDF)

Piazza Michele Muzii

Ore 19.00 Pride & Joy (Blues/Soul)

Ore 23.00 TOONight CONVENTION PCC - After Show con dj set delle sigle più belle dei cartoni animati con l'incursione di alcune colonne sonore di film e telefilm

Via Firenze angolo Via Roma

Street Tango a cura di Julia Giannice dell'Associazione "Madreselva-Luis Cesar Amadori"

Si ballerà il Tango, patrimonio immateriale dell'umanità, sulle note di brani degli anni 40 selezionate dal musicalizador Davide Patriarca

Via Firenze angolo Via Genova

La Sbanda - Blues'n'Roll Power Trio

Via Firenze angolo Via Ravenna

Dj Set

Via Nicola Fabrizi

4 Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II

4 Dj Set

L'equipe

Le Magie

Bar Corso Vittorio