In Cerca dell'Attore Antico per un Teatrao Moderno

Il bando si rivolge ad attori, danzatori e cantanti; a registi e drammaturghi; a musicisti interessati alla composizione per il teatro e/o a suonare per la scena. Propone dieci giorni di piena immersione nella pratica dell’Arte Teatrale studiata da molteplici punti vista. Un’incontro in condizioni privilegiate di lavoro di gruppo da cui far scaturire riflessioni audaci, scomode, riguardo all’etica, alla disciplina e al senso reale di una funzione conoscitiva che il teatro è chiamato ad assolvere, nella convulsa epoca attuale, come porta aperta sull’invisibile. Un momento di crescita artistica e professionale quindi, teso a soddisfare necessità più profonde, anche di carattere spirituale, scaturite da inquietudini sempre più urgenti circa il senso della propria arte nel mondo di oggi, aldilà delle logiche prestabilite del mercato teatrale e dei meccanismi delle politiche culturali.

Documento video dell’edizione 2017