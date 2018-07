Danzando in Abruzzo fino al 14 luglio con i più grandi maestri della danza italiana al Pala Dean Martin

«Ancora una volta Montesilvano diventa punto di riferimento per il settore sportivo internazionale. Fino al 14 luglio infatti il Pala Dean Martin ospita "Danzando in Abruzzo" lo stage internazionale di danza, giunto alla sua settima edizione».

A dirlo è l'assessore allo sport e agli eventi, Ottavio De Martinis. Dopo anni di Puglia e Sardegna, la manifestazione, organizzata dalla società "Granata Eventi", rappresentata da Giovanni Fusco e Milly Bucci è sbarcata in Abruzzo.

Diversi i Maestri che si alternano nella sette giorni, alla quale si sono iscritti 250 ballerini. Spiccano per la danza moderna il coreografo Rai Fabrizio Mainini e la direttrice dell'Opus Ballet di Firenze Rosanna Brocanello, mentre per la danza classica oltre alla prima ballerina del Teatro dell'opera di Roma Claudia Zaccari, sarà presente la "temutissima" Maestra del programma Amici di Maria de Filippi, Alessandra Celentano.

Sarà proprio lei, la madrina del Gran Galà di danza che si terrà giovedì 12 Luglio presso il Tetro del Mare.

«Questa manifestazione - afferma De Martinis – è un'altra bellissima opportunità per mostrare ai partecipanti le bellezze del nostro territorio. Dall'inizio dello stage, infatti, i ballerini partecipanti e i loro accompagnatori alloggiano nelle strutture alberghiere della città. Si tratta di giovani promesse della danza provenienti da Foligno, Caserta, Reggio Calabria e Cagliari, solo per citare le città con maggior numero di partecipanti».

«Danzando In Abruzzo è un palcoscenico di rilevanza Internazionale - sottolinea l'organizzatrice Milly Bucci - in cui Arte e Danza si fondono per dare vita ad una manifestazione dove si respira un'aria di professionalità e amore per la Danza. Un grandissimo grazie di cuore voglio rivolgerlo al Comune di Montesilvano per aver creduto sin da subito nel progetto».