Domenica l'Anteprima di You Wanna Be Americano Festival con Rock All Night Vintage Party

Un festival dentro il festival, questo è Rock All Night Vintage Party: anteprima You Wanna Be Americano, l'evento dedicato alla cultura, alla musica ed al costume degli anni '50 e '60 che si svolgerà sabato 11 agosto nel centro di Pescara in occasione della Notte dello Shopping.

Ospiti d'eccezione Greg & The Frigidaires, gruppo in cui milita nella veste di frontman Claudio Gregori, in arte "Greg", celebre attore del duo comico "Lillo & Greg" che da sempre porta avanti la sua passione per la musica oltre ai numerosi impegni cinematografici, televisivi e radiofonici. In apertura ed in chiusura di serata spazio al dj set di Marco "SBURZO" Di Pietro, creatore ed organizzatore del festival YWBA.

Passione per il r'n'r e per il doo wop, questo è il punto di partenza della proposta musicale dei Frigidaires. La band mescola un linguaggio rispettoso delle radici sia nella musica che nei testi con l'ironia e il sarcasmo tipico del genere che hanno modo di rivivere calati nei nostri giorni. La musica, inoltre, dalle sonorità '50 e '60, ha un'energia decisamente garage rock.

L'idea dei Frigidaires nasce da Claudio 'Greg' Gregori e Luca Majnardi e dalla loro esperienza condivisa in 25 anni di concerti sui palchi di tutta Italia attraverso diverse formazioni. Completano il gruppo Alex Meozzi, Giovanni Campanella, Giulio Scarpato e Olimpio Riccardi, quattro professionisti che si distinguono in generi che vanno dal rock al jazz.