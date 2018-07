Musicarte nel Parco, domani all'Aurum parte la 23esima edizione

A partire da domani alle 21 all'Aurum torna Musicarte nel Parco, la rassegna giunta alla 23esima edizione, ideata dalla pianista Maria Gabriella Castiglione che fino al 15 settembre darà spazio ai talenti locali per raccontare la musica classica in tutte le sue migliori espressioni. Stamane la presentazione con l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo e la direttrice artistica e fondatrice Maria Gabriella Castiglione.

Programma

Martedi 24 Luglio- I parte: "Invito alla lirica" - Martina Fabbiani - soprano; Pamela Cinquesei - pianoforte; romanze, canzoni e arie d'opera - II parte: "Duo Flauto :Fulvio Ferrara e Pianoforte Asia Di Gianvittorio" musica di Debussy

Domenica 29 Luglio- "Lo strumento degli angeli" - Pop Harps ensemble – arpiste: Elena Cacciagrano - Letizia Caramanico - Sonia Crisante - Benedetta Tranquilli

Martedi 31 Luglio- "la musica da camera tra '600 e '800" - Anastasia Candeloro – violino I; Natalia Candeloro – violino II; Pietro Fortunato - violoncello; Tatiana Candeloro – pianoforte musiche di Bach, Mozart, Haydn, Dvorak, Borodin

Domenica 5 Agosto – Professione Danza presenta: "Paquita" - grand pas –II tempo: "It's about a Cindarella story" - III tempo: "Liturgia delle ore", direzione di Michela Sartorelli

Mercoledi 22 Agosto- "Recital di pianoforte" - Simona Ciaccia musiche di Bach, Saint Saens, Chopin, Debussy. II parte: "Recital di violoncello" - Giovanna Mucci - musiche di Vivaldi

Giovedi 23 Agosto- "Il trionfo della fisarmonica"- concerto diretto dal M° Renzo Ruggerifisarmonicisti: Ada Giancroce – Manuel Marchegiani –Andrea Di Giacomo - Leonardo Rondolone - Lorenzo Assogna .

Domenica 26 Agosto- "I quartetti d'archi"- diretti dal M° Andrea Castagna Francesca Rienzi – violino; Ingid Ranalli – violino; Paolo Capanna – viola; Francesco Salvador – violoncello; Paolo D'Agostino – pianoforte, musiche di Mozart e Smetana

Giovedi 30 Agosto– Coro polifonico delle Ville di Ortona – diretto dal M° Daniele Di Nunzio

Venerdi 31 Agosto– Duo MA.FI – "Percorsi del ' 900", Erika Finizi – flauto traverso; Emanuela Mancini – chitarra classica

Domenica 2 Settembre– Teate Clarinet ensemble – clarinettisti: Leontino Iezzi – Rocco Masci – Mariano Aquilano – Ricky Orlando.

Mercoledi 5 Settembre- "Harmonia Mundi" - coro polifonico a cappella diretto da M° Elisabetta Fusco - voce solista Patrizia Starinieri.

Giovedi 6 Settembre– Ateneo Abruzzo Danza presenta: "Il carnevale degli animali" di Camille Saint Saens – direzione di Agnese Passeri

Domenica 9 Settembre– Spettacolo a cura di "Ecole de danse" di Chieti - "Omaggio ad Antonio Vivaldi" - diretto da Regina Salvatore

Mercoledi 12 Settembre-Coro polifonico "Moti Armonici" diretto dal M° Cristina Di Zio

Giovedi 13 Settembre– La Sylphyde presenta : "La danza che unisce" - coreografie classiche e moderne a cura di Ludovica Serafini

Venerdi 14 Settembre- "J. Strauss a corte" - danza classica; "Li quattru ientj" - danza contemporanea; "Equilibri" - teatro movimento regia e direzione di Jonathan Tabacchiera in collaborazione con: Koreos ballet school, Liceo coreutico di Tolentino, Accademia make up artist and stylesem di Pescar

Sabato 15 Settembre - "Atmosphere(s)" solo piano - Maria Gabriella Castiglione

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15 ingresso 2 euro

"Ancora una volta abbiamo una proposta ricca, articolata e di alto profilo – così l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo– malgrado le ristrettezze, la promuoviamo con l'intento di alimentare una delle espressioni artistiche più longeve ed energiche della storia cittadina. Eventi, tanti, che abbracciano il gradimento di un pubblico variegato e attento che da sempre segue la manifestazione, numeroso e attento, in larghissima parte straniero, segno che Pescara riesce a dare un'offerta culturale animata e viva, adeguata alle esigenze di tutti coloro che la scelgono".

"Cantanti e Musicisti sono fra le persone più forti e coraggiose sulla faccia della terra - dice il direttore artistico Maria Gabriella Castiglioneattraverso una riflessione di David Ackert - In un solo anno affrontano il rifiuto quotidiano da parte delle persone in misura maggiore di quello che gli altri vivono in un'intera vita. Ogni giorno affrontano la sfida finanziaria di vivere uno stile di vita freelance, la mancanza di rispetto della gente che pensa che dovrebbero trovarsi un lavoro vero, e la loro stessa paura di non lavorare più in futuro. Ogni giorno, devono ignorare la possibilità che la visione a cui hanno dedicato la propria vita sia un sogno irrealizzabile. Con ogni nota espongono se stessi, emotivamente e fisicamente, rischiando critiche e giudizi. Nei loro cuori, sanno che dedicarsi a quel momento vale più di mille vite intere.

Iniziamo con la lirica, ma il calendario di quest'anno propone grandi classici, una scelta controcorrente, fatta per promuovere quelli che sono tutti talenti locali e metterli alla prova con la bellezza e il virtuosismo di grandi come Mozart, Beethovem Haydn, Bach, Saint Saens, Chopin, Debussy, Vivaldi. Il risultato è un programma che regala emozioni attraverso tante melodie e anche tanti strumenti, dall'arpa al piano, ai violoncelli, agli archi, ci saranno gruppi e serate davvero indimenticabili per raccontare il futuro di una rassegna nata per la musica e per promuoverne la bellezza".

Info: Associazione MusicArte Pescara

tel. 347.7722864 333.87122 - mg.castiglione@alice.it