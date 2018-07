Domani inizia la festa di Sant'Andrea. Ecco il programma religioso e quello civile

Al via da domani la Festa di Sant'Andrea 2018 che dal 27 al 30 luglio prossimo animerà la riviera nord e il fronte del porto. Tanta tradizione, la devozione e il rito per il Santo protettore della Marineria cittadina e un ospite d'eccezione qual è Massimo Ranieri, per chiudere i 4 giorni di festa, che mettono insieme Comune di Pescara, Comitato parrocchiale della festa, Associazione Armatori e Flag costa di Pescara.

Programma Religioso

Giovedì 26 Luglio

ore 8:15 - Lodi mattutine

ore 8:30 - Celebrazione Eucaristica

ore 18:30 - Recirta del Santo Rosario

ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica

Venerdì 27 Luglio

ore 8:15 - Lodi mattutine

ore 8:30 - Celebrazione Eucaristica ed esposizione SS Sacramento fino alle 18:30

ore 18:30 - Recita del Santo Rosario

ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica Educarsi per Educare alla mondialità

ore 21:00 - Cineforum

Sabato 28 Luglio

ore 8:15 - Lodi mattutine

ore 10:30 - Celebrazione Eucaristica

ore 18:30 - Recita del Santo Rosario

ore 19:00 -Celebrazione Eucaristica

ore 21:00 - Serata in Piazza

Domenica 29 Luglio

ore 9:00 - Lodi mattutine, Celebrazione Eucaristica, Recita del S. Rosario meditato, Celebrazione Eucaristica a cui seguirà Processione per le vie della parrocchia e in mare

ore 10:30 - Celebrazione Eucaristica

ore 18:30 - Recita del Santo Rosario

ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica

Ore 21:00 - Spazio Teatro

Lunedì 30 Luglio

ore 8:15 - Lodi mattutine

ore 8:30 - Celebrazione Eucaristica

ore 18:30 - Recita del Santo Rosario

ore 19:00 - Celebrazione Eucaristica

Programma Civile

Sabato 28 Luglio

ore 8:30 - Banda della Città di Atessa (CH)

ore 21:30 - Tribute band Vasco Rossi PRK (Punto Radio Kom). In Piazza della Madonnina (Canta Paco Di Marte)

Domenica 29 Luglio

ore 8:30 - Banda della Città di Introdacqua (AQ)

ore 21:30 - Roby Ranalli ANTHIS BAnd con la partecipazione di Tony Russy (imitatore show man). Special Guest: la straordinaria voce emercente Angelica Maione in Piazza della Madonnina

Lunedì 30 Luglio

ore 21:30 - Massimo Ranieri in concerto a Piazza della Madonnina

ore 23:45 - Estrazione della Lotteria

ore 0:15 - Fuochi pirotecnici sul mare della ditta Pirotecnica Morsani

"Religione e tradizione animano da sempre questa festa che è uno dei grandi eventi della nostra città, per la sua storicità e per l'attrattività che essa esprime – così l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– E' la festa della città di mare e della gente del mare ed è forte e determinante l'apporto della marineria che è l'anima di questo evento, da sempre. Il culmine della ritualità religiosa ci sarà con la processione in mare, che sarà ripresa in diretta da Rete 8 e per celebrare al meglio l'edizione 2018, sul palco dell'Arena del Mare salirà Massimo Ranieri, un grande nome della canzone italiana e un concerto da non perdere che si svolgerà lunedì 30 a partire dalle 21,30 circa. L'evento sarà gratuito, ma per sostenere gli sforzi di tutti gli organizzatori, è prevista anche la possibilità di prenotare la poltrona di fronte al palco, dove ci sarà un settore per 1.000 posti a sedere a pagamento, al prezzo popolare di 25 euro, con biglietti ancora acquistabili su Ticket One o Ciao Ticket e nelle rivendite autorizzate.

Quest'anno ci sarà un importante rilancio, nonché una congiunzione con un altro evento che sabato 28 luglio si svolgerà allo stadio del Mare, il concerto gratuito di Raphael Gualazzi. La riviera nord sarà dunque di nuovo tutta in festa.

Il sabato sera avremo anche il concerto della Banda Militare, che la domenica mattina accompagnerà il Santo all'imbarco: sarà un evento importante, perché farà onore ai caduti del mare come capita ogni anno. Spettacolari saranno anche i fuochi sulla diga foranea, ormai diventati la location ottimale per visibilità e sicurezza con una speciale e spettacolare versione ad opera di due ditte maestre di Pratola Peligna".