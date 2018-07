Skizzo Smith, la nuova rivelazione del rap italiano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dèjà vu è il nome del nuovo brano il cui video, girato in Abruzzo, è stato recentemente caricato sulla piattaforma YouTube.

Nello specifico si tratta della nuova canzone di Skizzo Smith, presentata nelle immagini girate all’interno del Ferretti Village di Silvi alta per la regia di Severino Grimaldi con la collaborazione di Marco D’Andragora.

Come spiegato dallo stesso Vito Fullone, alias Skizzo Smith, il brano “racconta di una storia d’amore estiva tramite il cosiddetto Dèjà vu. A breve ne seguirà una versione remix che sarà acquistabile su tutte le piattaforme digitali, e anticipa il mio nuovo album ufficiale in uscita questo inverno”.

L’attrice protagonista del videoclip è Klizia Rehab.

Qualche anno fa, dopo la vittoria in un contest organizzato da Pepsi, Skizzo Smth è salito sul palco del forum di Assago assieme a Shade, fred de palma e Clementino.

Skizzo Smith da 10 anni fa musica hip hop e lo scorso anno il videoclip di “Nella nostra città“ girato tra Pescara e Milano ha ottenuto oltre centomila visualizzazioni.

Lingua affilata e rime taglienti invece nel suo penultimo lavoro pubblicato due mesi fa, 16 BARE. Una combo di tecnica e flow. Utilizzata se vogliamo, in modo ironico per commentare le nuove leve della trap mad in Italy.

Di seguito il nuovo ed ultimo videoclip Dèjà vu, pubblicato qualche giorno fa: