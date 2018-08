Sorpresa per la serata di sabato 11 agosto, Arisa a Pizza Salotto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Concerto speciale di Arisa sabato 11 agosto alle 23,30 a piazza della Rinascita.

È la sorpresa della Notte dello Shopping che porterà iniziative per tutti, shopping e intrattenimento e un’altra fantastica occasione di unire Turismo, commercio e spettacoli in un’unica pacchetto promozionale della città. Il testo del programma è stato presentato stamane.

Il tema della nuova notte dello shopping è coniugato al festival anni 50, You Wanna be Americano, che porterà nell’ampio quadrilatero del centro commerciale naturale eventi, intrattenimento, spettacolo, tante occasioni di shopping. Stamane la conferenza di presentazione con l’assessore alle Attività produttive e Turismo e grandi eventi Giacomo Cuzzi, il presidente della commissione consiliare commercio Piero Giampietro, i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio Raffaele Fava e Carlo Nicoletti, i rappresentanti dei commercianti In sinergia con l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio.