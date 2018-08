Giobbe Covatta a Montesilvano con "La Divina Commediola" di Ciro Alighieri

Sarà Giobbe Covatta il protagonista della terza serata di "Risate sotto le stelle", la rassegna dedicata alla comicità del cartellone estivo montesilvanese. Il comico, attore, scrittore, salirà sul palco di Montesilvano Colle, in piazza Calabresi, giovedì 9 agosto alle 21:30, per portare la sua "Divina Commediola", di "Ciro Alighieri" il reading e commento de l'Inferno tratto dalla Divina Commedia.

Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione "apocrifa" della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Dopo un attento lavoro di ripristino si può leggere questo lavoro dimenticato che ha senz'altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l'opera dantesca.

L'idioma utilizzato non è derivato dal volgare toscano ma è più affine alla poesia napoletana. L'Inferno viene immaginato, in questa versione, come luogo di detenzione eterna per le vittime dei peccatori. Le vittime sono i bambini. La versione personale della Divina Commedia di Covatta, infatti, è dedicata ai diritti dei minori. Temi seri e drammatici vengono trattati con toni divertenti.