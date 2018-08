Ferragosto a Pescara, tutte le stelle che animeranno il mese di agosto

Sarà un ferragosto pieno di eventi a iniziare sabato con Arisa a chiusura della Notte dello Shopping, il 15 con lo Stato Sociale, Marco Armani e i festival dance che si preparano per prossimi giorni. Stamane la conferenza di presentazione con l'assessore Giacomo Cuzzi, il responsabile della sicurezza Luciano Verna, Paolo Dottore ed Eugenio Laurenzi, organizzatori di alcune delle manifestazioni, i consiglieri comunali Pierpaolo Zuccarini, Maria Ida D'Antonio e Piero Giampietro.

"Stiamo preparando un finale di stagione alla grande con il calendario degli eventi dell'Amministrazione – così l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– A partire da questo sabato avremo otto manifestazioni fino al 23 agosto che animeranno al massimo la città con offerte anche dal punto di vista culturale. Sono oltre 200 le iniziative messe in cantiere, la maggior parte delle quali andate molto bene, tantissime anche le presenze turistiche registrate in città e contiamo sul ponte di Ferragosto per raggiungere il clou. Notti bianche della riviera e dello shopping, concerti, festival, manifestazioni nei quartieri, teatro, abbiamo avuto grandissimi protagonisti. Ci avviamo ora alla conclusione con delle giornate altrettanto significative. Si parte già da stasera con il concerto dei Negrita al D'Annunzio, un ritorno per la band che è stata da noi a Capodanno, sempre stasera nel centro storico si spengono le luci per attendere la notte di San Lorenzo, con il coinvolgimento di tutti gli operatori economici della zona. Sabato ci prepariamo all'ultima Notte dello Shopping della stagione con Arisa che canterà in piazza della Rinascita alle 23,30. Domenica 12 sono diverse le manifestazioni dance e techno, per i giovanissimi, come l'Holi Dance Festival che all'Arena del Mare unirà musica e divertimento con l'esplosione dei colori che ha divertito migliaia di ragazzi l'anno scorso. In contemporanea, a Piazza della Rinascita, andrà di scena la danza con l'Asd dimensione danza. Il 14 agosto abbiamo due iniziative importanti sulla riviera Sud con il concerto di Marco Armani e quello di Hanna, cantante pescarese, ambasciatrice della musica italiana in Europa, per l'occasione chiuderemo via Luisa D'Annunzio all'altezza di via Scarfoglio e Piazza Le Laudi per animare questa importante porzione di città. Sempre il 14 all'arena del Mare avremo un altro evento dance, Sweet Babes con una scenografia molto particolare che vi invito a non perdere.

Per Ferragosto gli appuntamenti sono due gli appuntamenti, storicamente la città si è sempre svuotata per le gite fuori porta, noi invece vogliamo riempirla di turisti e dare a Pescara la possibilità di diventare essa stessa una meta dove andare. Lo faremo riaccendendo l'Adriatic Dance Festival, dalle 20 all'ex Cofa e, in contemporanea, all'Arena del Mare, con il concerto dello Stato Sociale. Si tratta dell'altro grande evento del mese di agosto: la band, seconda a San Remo, reduce da concerti sold out in tutte le piazze d'Italia richiama un pubblico variegato, fatto di famiglie e giovanissimi. Il concerto comincerà alle 22,30 con la chiusura di un tratto di riviera che va dalla rotonda Paolucci a via Buozzi. C'è animazione anche oltre ferragosto, il 18 con Miss Adriatico il concorso curato da Paolo Minnucci che riaccenderà Piazza Le Laudi e il 23 agosto il ritorno di Frankie e Cantina Band in via delle Caserme. Ringraziamo tutti gli organizzatori che ci hanno accompagnato in questo percorso e anche Prefettura, Questura e gli altri componenti della Commissione Vigilanza perché organizzare le manifestazioni è diventato difficile, ma è un dato importante per renderle più sicure".

"Siamo alla terza edizione dell'Adriatic Dance Festival – aggiunge EugenioLaurenzi- tutto in un giorno all'ex Cofa, dove la festa comincerà alle 20. Si esibiranno dei ragazzi locali come Mattia Donati, Gianmarco Orsini e Ale Rapini e avremo l'onore di avere Raffaele Attanasio direttamente da tec Napoli, dimensione musicale diventata genere per migliaia di appassionati di dance e techno".

"Con i nostri eventi stiamo rilanciando tutta la riviera sud – conclude Paolo Dottore, della Diadema Agency – A Piazza Le Laudi porteremo il concerto di Marco Armani, uscito vincitore del talent Rai condotto da Amadeus "Ora o mai più", che sarà preceduto dall'esibizione di Anna Rosini, in arte Hanna, del cantante Antò e del cabarettista Tony Russi, un programma nato per dare visibilità ai nostri talenti e alle nuove leve"