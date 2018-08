Il travolgente ritmo latino torna a Cappelle Sul Tavo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 12 agosto, in occasione delle festa dell’estate , dopo il successo avuto un anno fa con il Grupo Extra, a Cappelle Sul Tavo, torna il ritmo latino.

Ad esibirsi in piazza, in località Terrarossa sarà Dustin Richie, cantante , compositore, di origine Cubana, che porterà sul palco tutto il suo repertorio, composto da Bachata, Salsa, Reggaeton, Hip Hop.

La serata, organizzata dall’Associazione Pro Val Tavo, in collaborazione con il Nettuno Beach Club di Pescara e la Fabbrica del Ritmo.

L’appuntamento è per le ore 21.30 in piazza Giovannucci in località Terrarossa