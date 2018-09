Domani all'Auditorium Flaiano arriva Zagorche, il concerto dei famosi bimbi prodigio bulgari

Farà tappa anche a Pescara, domani, venerdì 21 settembre alle 21 all'Auditorio Flaiano, il più importante e premiato gruppo folk della Bulgaria. Si chiama Zagorche, è composto da 38 bambini di età compresa fra i 6 e i 17 anni che girano l'Italia e l'Europa ballando, cantando ed esprimendo al meglio, insieme al talento, lo spirito e la cultura della propria terra d'origine.

L'evento è aperto a tutti ed è organizzato dall'associazione Italo-Bulgara in Abruzzo, in sinergia con Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune di Pescara. Si tratta di un'occasione bella e colorata, per far conoscere usi e costumi della numerosa comunità bulgara presente in città, attraverso quella che è la migliore formazione folkloristica in arrivo dalla terra d'origine.

Dalla scuola del gruppo, che esiste dal 1977, sono passati più di 10.000 bambini bulgari, che per un periodo della propria vita diventano ambasciatori della propria terra in tutto il mondo.

L'ingresso è gratuito.