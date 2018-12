A Città Sant'Angelo la terza edizione di La Casa di Babbo Natale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 9 dicembre 2018 dalle ore 10 alle 18 in Via dei Ciclamini – Zona Iper - a Città Sant'angelo si svolgerà la terza edizione dell'evento denominato “La Casa di Babbo Natale” organizzato dall'Associazione Artistica Culturale CREATIVAMENTE già presente nel territorio con attività artistiche, ludiche e culturali per bambini, con il Patrocinio del Comune di Città Sant'Angelo; la manifestazione è a ingresso gratuito ed è rivolta a tutti.

Elfi e Babbo Natale aspettano genitori e bimbi con tante sorprese: Lettura animata con la Principessa Elsa e il simpatico Olaf, spettacolo di bolle di sapone, degustazione thè con pandoro e panettone, merenda natalizia con cioccolata calda e dolci tipici, creazioni artigianali realizzate nella nostra Associazione da grandi e piccini, laboratori per bambini, caramelle per tutti.

L'Associazione Creativamente vuole ringraziare anticipatamente l'Amministrazione Comunale per la disponibilità dimostrata e tutto lo Staff che ha lavorato alla buona riuscita dell'evento.