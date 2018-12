Rebecca Pecoriello, astro nascente della musica italiana

«Giovane cantautrice i cui testi musicali, che hanno eccelso nel concorso ProScenium di Assisi, insieme alla qualità della sua voce, non potevano trovare la migliore esaltazione di un talento naturale destinato al successo».

Questa la motivazione riportata sulla targa che il sindaco, Francesco Maragno, ha consegnato questa mattina a Rebecca Pecoriello, 22 anni, montesilvanese. L'artista era accompagnata dal papà, Pierpaolo, apprezzatissimo sassofonista jazz.

«E' una targa di riconoscenza e di augurio», ha detto il primo cittadino alla giovane musicista, «con la speranza che i tuoi successi siano i successi di Montesilvano perché tu porti in giro per l'Italia e mi auguro presto in giro per il mondo, il nome della nostra città con la speranza che sia solo il primo riconoscimento di una lunga serie di affermazioni per la tua carriera».

Rebecca Pecoriello ha vinto recentemente il festival della canzone d'autore ProScenium di Assisi, con il brano «Ritornerai» di cui ha scritto testo e musica, prevalendo su 80 iscritti. Ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni e, successivamente, canto nella scuola civica di Montesilvano. L'artista, attualmente, sta girando l'Italia con il musical "Il magico Zecchino d'oro", spettacolo nato per celebrare i 60 anni del festival per bambini, in cui interpreta Alice, la protagonista.