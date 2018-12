Domani concerto di Natale a San Cetteo a cura degli studenti del Comprensivo 7

Sarà la Cattedrale di San Cetteo a Pescara a ospitare domani, venerdì 21 dicembre, alle ore 19, il Concerto di Natale degli studenti dell’Istituto Comprensivo numero 7 di Pescara. Sulla scena ci saranno ben 200 ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie ‘Raffaele La Porta’ e ’11 Febbraio ‘44’, e le classi prime della secondaria di primo grado ‘Antonelli’, accompagnate dalla Dirigente scolastica Rossella Di Donato.

“Il Coro – ha spiegato la Dirigente Di Donato – rientra nel Progetto Continuità tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado, teso a garantire condivisione e collaborazione tra studenti di età diverse, in un programma di perfetta integrazione. Per partecipare al Coro non è stata fatta alcuna selezione, ma, anzi, partecipano le classi intere proprio per favorire il senso di aggregazione e di appartenenza, non cerchiamo piccoli artisti, ma vogliamo, piuttosto, fare in modo che ciascuno studente si senta parte integrante della grande famiglia scolastica”.

Il Coro sarà diretto dalle professoresse Mariasofia Del Gallo, Imelda Tiriticco e Roberta Vianale e dalla maestra Barbara Trombetta e gli studenti si esibiranno sia in canti natalizi italiani che stranieri, quindi inglese, francese e spagnolo e in latino, come nel brano ‘Agnus Dei’, dimostrando anche le competenze dei ragazzi. La scaletta prevede l’esecuzione dei brani ‘Over the Rainbow’, ‘Carol of the bells’,’Ding dong! Merrily on high’, ‘Agnus Dei’, ‘Ciu ciu’, ‘Quand je boisdu vin clarinet’, ‘Un poquito cantas’, affidando la chiusura a ‘Oh happy Day’. L’ingresso al Concerto è gratuito e aperto alla cittadinanza.