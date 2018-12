Il 27 a San Cetteo il concerto di fine anno con la Filarmonica di Odessa

Si svolgerà nella Cattedrale di San Cetteo il prossimo 27 dicembre alle ore 17 il Concerto di Fine Anno dell'Orchestra filarmonica di Odessa, diretta dal maestro Giuseppe Piccinino, gran cerimoniere dell'evento patrocinato dal Comune di Pescara.

"E' un ritorn per il concerto di fino dettato dal grande successo delle precedenti edizioni – così l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - dopo l'esordio il concerto è diventato l'appuntamento conclusivo dell'anno e uno degli eventi istituzionali più amati dalla città che non fa mancare il suo caloroso applauso, al punto che le ultime edizioni, non essendo sufficiente la capienza della Sala Consiliare e visto l'entusiasmo con cui viene accolto l'evento, hanno come scenario la Cattedrale di San Cetteo dove la musica prenderà vita stavolta a partire dalle ore 17. L'invito è da non perdere, come ormai sanno centinaia di cittadini e non, che sono stati la prima volta accolti dalla musica e dalle proposte del Maestro Piccinino e ad ogni nuovo appuntamento sono tornati".