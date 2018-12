Auguri Montesilvano! Officine delle arti, musica e intrattenimento e libri, due giornate dedicate alla Cultura

Auguri Montesilvano! Officine delle arti, musica e intrattenimento e libri. E' questa la manifestazione organizzata dal Ccet, comitato cultura e territorio, in collaborazione con Sogni & Percorsi, Nuovo Saline e Il Giornale di Montesilvano, nell'ambito del cartellone natalizio del Comune, che si terrà giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, al Pala Dean Martin. Una due giorni animata da scrittori, musicisti, poeti, maghi, esperti di astrologia, giornalisti. A fare da sfondo una mostra collettiva di artisti locali, pittori, fotografi e scultori.

«Una bella occasione per vedere all'opera gli artisti della città e non solo - sottolinea l'assessore alla cultura Ottavio De Martinis -. In due giorni i cittadini avranno la possibilità di conoscere, o di ritrovare, le opere di musicisti, fotografi, pittori e di assistere a performance di grande richiamo. Naturalmente, in questo periodo, i bambini e i ragazzi saranno protagonisti nella magia del Natale, una iniziativa che farà sicuramente felici i montesilvanesi».