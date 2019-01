Il Volo in gara a Sanremo 2019, la Pro Loco di Lettomanoppello: “In bocca al lupo a Gianluca Ginoble, nostro cittadino onorario”

LETTOMANOPPELLO - La Pro Loco “Tholos” di Lettomanoppello ha deciso di augurare un grande in bocca al lupo a Gianluca Ginoble, il giovane cantante del trio Il Volo, originario di Roseto, in vista della sua partecipazione alla 69^ edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, dal 5 al 9 febbraio 2019.

Il cantante di 23 anni, nominato nell’agosto 2016 cittadino onorario del piccolo borgo lettese, si esibirà sul palco dell’Ariston con un brano dal titolo “Musica che resta”, insieme agli altri due componenti del gruppo, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

“Ricordo ancora con molto piacere la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Ginoble – spiega Lucia Di Folca, socia della Pro Loco – l’idea partì con l’intento di far scoprire alle persone del nostro paese e non solo, un ragazzo appartenente alla nostra regione, un artista valido e per questo desideriamo augurargli un grande in bocca al lupo per questa importantissima sfida.”

Intanto, anche a Montepagano, paese di origine del giovane cantante, il fanclub e il bar Berebene, hanno realizzato uno striscione per sostenere il loro concittadino, divenuto una celebrità.