Bandolero, il brano di G1: a Pescara la nuova avventura del giovane rapper siciliano

Il suo nome è Giuseppe Accillaro, alias G1, ed è un giovane rapper siciliano da qualche tempo trasferitosi a Pescara.

Qualche giorno fa ha lanciato il video del suo primo brano, Bandolero, avviando così la sua avventura nel mondo della musica in prima persona.

Libero professionista nel campo della comunicazione, G1 alla fine della scorsa estate è giunto in Abruzzo dalla sua Siracusa.

E, dopo aver fatto il producer per altri rapper italiani, ha deciso di lanciarsi in prima persona nel campo della musica.

Le sue fonti di ispirazione sono i grandi artisti della musica italiana ma anche quelli contemporanei della

scena trap francese.

Ecco, a tal proposito, le sue parole:

“Sono un libero professionista, mi occupo di comunicazione e pubblicità. Sono venuto qui per lavoro lasciando ahimè la mia amata terra. Mi trovo molto bene e sto lavorando al mio primo EP da rapper con sonorità Trap e R’n’B.

In passato ho sempre fatto il producer per altri rapper della scena italiana, ma stavolta scendo in campo in prima persona”.