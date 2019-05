Domani al Teatro Auditorium della Madonna del Rosario lo spettacolo teatrale Tutti Insieme…Appassionatamente

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si svolgerà domani, giovedì 30 maggio, alle ore 10.30, nel Teatro Auditorium della Madonna del Rosario, in via Cavour, a Pescara, lo spettacolo Teatrale ‘Tutti Insieme…Appassionatamente’, organizzato dall’Istituto Alberghiero e Turistico Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e che vedrà protagonisti gli studenti dell’Officina del Teatro Ipsseoa ‘De Cecco’, con la regia delle docenti Cinzia Chiaiese e Caterina Pozzi.

“Lo spettacolo – ha spiegato la dirigente dell’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro – nasce all’interno del Progetto di inclusione dei nostri studenti che hanno una diversa abilità o una difficoltà e vuole essere un momento di condivisione e di incontro con il territorio, con le Istituzioni, anche con le famiglie per presentare i frutti del lavoro condotto ogni giorno sui banchi della nostra scuola. L’intento è quello di favorire un rapporto di continuo scambio e soprattutto di piena integrazione dei nostri ragazzi che, attraverso il nostro Istituto, hanno modo di crescere e di apprendere in un ambiente protetto, ma comunque aperto al mercato del lavoro che deve prepararsi ad accoglierli creando le basi per consentire loro una perfetta autonomia”. Lo spettacolo vedrà la partecipazione straordinaria di Antonello Persico con la sua chitarra, voce narrante sarà l’attore, regista e docente Edoardo Oliva, musiche del maestro Gianfranco Onesti, scenografia la docente Maria Grazia Coccia, la grafica Ivo Mordente, backstage Marilena Passeri.