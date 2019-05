Balli, canti e recite. Incantate gli oltre 300 spettatori di Tutti Insieme…Appassionatamente

Hanno ballato, cantato, recitato, incantando le oltre 300 persone che stamane hanno riempito sino all’inverosimile il Teatro Auditorium della Madonna del Rosario, in via Cavour. Sono gli studenti speciali dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, membri dell’Officina del Teatro Ipsseoa ‘De Cecco, protagonisti del Musical ‘Tutti Insieme Appassionatamente’, rappresentato alla presenza della Dirigente dell’Istituto, Alessandra Di Pietro, e di tanti illustri ospiti, tra cui Daniela Puglisi, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale, le Associazioni che collaborano con il ‘De Cecco’, come la Lilt, DiversUguali, i medici della Neuropsichiatria dell’Ospedale civile, il dottor Cerbo e la dottoressa Scarciglia, il Kiwanis, la Fidapa, i Cavalieri del Lavoro, la Protezione Civile, il Csv, e le Associazioni del mondo cattolico come la Caritas. Ma soprattutto, ospiti d’eccezione il dottor Antonello Persico, che con la sua chitarra ha affiancato i ragazzi, e il Maestro e compositore Gianfranco Onesti alla Fisarmonica.

“Ancora una volta – ha detto la dirigente Di Pietro aprendo l’evento – l’iniziativa odierna dimostra che la scuola non è solo il luogo per trasmettere nozioni e discipline, ma è soprattutto il luogo per eccellenza in cui aiutare i ragazzi a far emergere il proprio talento, ciò che hanno dentro, e tutti i ragazzi hanno grandi talenti, a partire dai nostri studenti ‘speciali’. La scuola è il luogo in cui dobbiamo seminare e nutrire, giorno dopo giorno, l’autostima, la consapevolezza di sé, ed è questo il senso più bello della scuola”. Quindi le luci si sono accese sullo spettacolo, con la regia delle docenti Cinzia Chiaiese e Caterina Pozzi. Ad aprire l’evento, la voce narrante dell’attore, regista e docente Edoardo Oliva, che ha introdotto il pubblico su una storia che ruota, a sua volta, sulla messa in scena di uno spettacolo parrocchiale per raccogliere fondi da destinare a una famiglia immigrata in difficoltà, in cui il padre ha perso il proprio lavoro. Per un’ora e mezza i ragazzi sul palco hanno ‘provato’ spettacoli di danza, di recitazione, di canto, tra una pizzica salentina e un pezzo di break dance, tra ‘I Migliori anni della nostra Vita’ e ‘Try’, cantati dagli studenti, sino all’intervento di due special guest, il maestro Onesti e il dottore cantante Persico, che hanno riproposto due pezzi celebri di Fabrizio De Andrè, in una commedia degli equivoci che si conclude prima con la scoperta della sottrazione dei soldi raccolti per solidarietà e poi nel classico lieto fine, ovvero un genitore che si offre di assumere il papà immigrato, regalandogli un futuro. E a chiudere lo spettacolo, accompagnato dai cori e dagli applausi dei presenti, ancora la voce di Oliva, che ha ricordato i veri valori dell’amicizia e della solidarietà, “uniche armi per guadagnare il Paradiso, ricordandoci di non lasciare mai nessuno indietro”. “Tutti Insieme Appassionatamente – ha ricordato la dirigente Di Pietro – è il secondo spettacolo allestito dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero, un momento di perfetta integrazione tra studenti normodotati e i nostri studenti ‘speciali’, e su quel palco è evidente come si annullino differenze e si abbattano mura divisorie. E la partecipazione entusiasta oggi del pubblico e di altri partner ci consente di preparare nuovi progetti ed eventi per continuare a divulgare la nostra filosofia di scuola sociale e inclusiva”. La scenografia dello spettacolo è stato curato dalla docente Maria Grazia Coccia, la coreografia dalla docente Daria Cavallini, la grafica da Ivo Mordente, backstage Marilena Passeri. Gli studenti protagonisti dello spettacolo sono: Martina Amicone, John Joseph Ayala, Denise Baiocchi, Lorenzo Benedetti, Yuri Bronico, Matteo Campagna, Ismaele Chan, Mamadou Cisse, Lorenza Colantuono, Giorgia Coppa, Gian Marco Crisologo, Paolo De Lellis, Gianpaolo Di Carlantonio, Lorenzo Di Giovanni, Francesca Di Maida, Pietro Giansante, Alexia Lanese, Amy Lanese, Sabrina Mammarella, Antonio Mazzaferro, Iuria Muliero, Giuliano Marini, Francesca Membrino, Mattia Mucci, Muliero Moris, Cristina Irisa Oddi, Paolo Pietrolungo, Alexis Pietta, Carlo Pilotti, Jenny Primavera, Luca Rabbottini, Luigi Romagnoli, Giorgia Rossoni, Andrea Sarra, Davide Valentinetti, Nicole Vespasiano e Pasquale Vestale.