| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Questa mattina, 29 maggio 2019, all’auditorium Madonna del Rosario in via Cavour a Pescara, l’Officina del Teatro, dell’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, ha messo in scena un coinvolgente spettacolo dal titolo: “Tutti insieme… appassionatamente!”

A presentare l’evento la Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro:

“Presentiamo i ragazzi con le loro qualità e talenti con lo spirito inclusivo e solidale che anima tutta la scuola. Hanno collaborato a preparare lo spettacolo tutto il personale che si è speso con fatica, ma con gioia e partecipazione. La scuola è un luogo dove si costruisce la persona e la nostra è una scuola del fare e del laboratorio ed è il laboratorio teatrale che si esibisce stamattina”.

Tanti ragazzi con abilità diverse insieme a tanti altri che, coordinati dai loro insegnanti, hanno cantato e ballato trasmettendo gioia e fiducia. Fiducia in una vita piena di tanti ostacoli, ma tutti superabili come hanno dimostrato stamattina i ragazzi dell’istituto De Cecco di Pescara.

Gioia e voglia di vivere e di fare esperienze e soprattutto fiducia e speranza che sono i motivi a base di una vita lunga e piena di prospettive positive.

Il grande lavoro di gruppo è stato realizzato con la regia di Caterina Pozzi e Cinzia Chiaiese e dai docenti di sostegno che seguono costantemente i ragazzi durante tutto l’anno scolastico.

Hanno partecipato esibendosi il Maestro Gianfranco Onesti fisarmonicista ed il dott. Antonello Persico con le canzoni di De André e con la voce narrante l’attore, regista e docente Edoardo Oliva

Con questo spettacolo si è di fatto chiuso un lungo anno scolastico che ha visto sempre alla ribalta la scuola impegnata in progetti che abbracciano tutti i settori della società e che servono ai ragazzi per la loro crescita intellettuale e che li prepara ad affrontare la vita