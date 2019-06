Sabato 15 giugno si conclude a Lettomanoppello la rassegna teatrale "Letto a teatro"

Sabato 15 Giugno alle ore 21 presso il Teatro De Rentiis di Lettomanoppello (PE), nell’ambito della rassegna teatrale “Letto a teatro”, grande attesa per la chiusura della stagione, con la messa in scena di “Un Sarto per signora”, liberamente ispirata all’opera di George Feydeau.

Commedia brillante in tre atti, magistralmente interpretata dalla compagnia teatrale “Piccolo Teatro della Verrerie” per la regia di Paolo Diodato. La compagnia, già apprezzata dal pubblico negli anni passati per aver portato in scena la commedia di Feydeau e visto l’enorme successo riscosso, non poteva mancare all’ultimo appuntamento della stagione lettese.

Protagonisti della scena Paolo Diodato, Sara Iannetti, Angelo Del Romano, Piero Montesi, Simona Berardocco, Paola Ferrante, Maria Luisa Simone, Monia Di Paolo e Miriano Di Giandomenico.

Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci e amori segreti sono gli elementi base per questo divertente vaudeville.

La commedia, idealmente ambientata a Parigi, narra del dottor Molineaux, fresco di matrimonio ma dai dubbi comportamenti coniugali.

Il protagonista in questione, infatti, avendo un animo libertino, tradisce la moglie con un'avvenente signora e per incontrare la sua amante, senza destare alcun sospetto, si finge sarto, creando così una serie di simpatiche ed esilaranti gag che coinvolgono tutti i protagonisti della pièce.

Una comicità tipicamente di situazione, amplificata dal virtuosismo tecnico dell’autore, capace di assommare colpi di scena comici ed equivoci con la precisione di un chirurgo.

Colpi di scena quindi a suon di risate assicurate, per uno spettacolo esilarante, di grande impatto e scorrevolezza.