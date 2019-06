Domani Dolcenera in concerto gratuito a Montesilvano

Il cartellone delle manifestazioni di Montesilvano si apre domani, venerdì 28 giugno con il concerto di Dolcenera, in programma alle 21,30 al Pala Dean Martin. L'ingresso è libero.

"Dolcenera sarà la madrina dell'estate montesilvanese – afferma il sindaco De Martinis – . Sarà proprio l'artista salentina ad avviare il cartellone delle manifestazioni estive. La data zero della bravissima artista, tra le migliori cantautrici italiane per la sua potenza vocale, aprirà le proposte degli eventi, che presenteremo la prossima settimana. A distanza di poche settimane dal nostro insediamento siamo riusciti a portare un concerto di qualità nel Pala Dean Martin, luogo da cui vogliamo ripartire per rilanciare il turismo della nostra città e che nei prossimi mesi ospiterà eventi musicali e congressuali di grande rilevanza. Ringrazio i neonati assessori alle Manifestazioni, Deborah Comardi e allo Sport, Alessandro Pompei per le ottime iniziative organizzate in breve tempo. Oltre al concerto di Dolcenera numerosi eventi sportivi come il Mundial Beach Soccer animeranno questo fine settimana".

L'artista salentina, vincitrice di Sanremo-Nuove Proposte nel 2003 e di Music Farm nel 2005, vanta anche la partecipazione alla colonna sonora di un film: la pellicola horror "La notte del mio primo amore", per la quale Dolcenera ha scritto "In fondo alla notte". Se non le avessero permesso di farsi conoscere al di là di "Siamo tutti là fuori", con cui si mise in luce al Festival nel 2003, Dolcenera sarebbe rimasta un talento inespresso. Quel pezzo, infatti, seppur gradevole, non era tuttavia in grado di spaccare il mondo. A partire dall'esperienza-reality, questa giovane donna ha dimostrato di avere molte più carte da giocare di quelle che aveva fatto vedere. Di Dolcenera oggi ricordiamo vari brani sanremesi: "Il mio amore unico", "Ci vediamo a casa" e "Com'è straordinaria la vita". Musicalmente parlando, il rock è sempre stato nelle corde di Dolcenera: se, infatti, le chitarre si fanno sentire nella già citata "Il mio amore unico", le ritroviamo anche in altri pezzi di Dolcenera, mentre parallelamente i testi affrontano a volte anche tematiche importanti, spesso vicine alla denuncia sociale. Non c'è dubbio: ascoltando Dolcenera, si resta affascinati da questo suo essere in bilico tra il tributo alla canzone italiana e la voglia di rock.